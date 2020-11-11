Драгоценности для бизнеса: что подарить партнерам на праздник

Сувениры и бизнес-подарки в деловой сфере играют особую роль. Это жест вежливости, знак почтения, важный элемент в создании имиджа и репутации.

Ювелирный дом CHAMOVSKIKH имеет большой опыт разработки и создания эксклюзивных бизнес-сувениров, подарков и деловых аксессуаров премиального качества. Бренд дополняет их собственными запатентованными новациями.

Настольная скульптура из серебра высшей пробы, инкрустированная драгоценными камнями, станет значимым подарком и подчеркнет статус партнерских отношений. Мастера CHAMOVSKIKH используют различные технологии обработки материалов для создания художественных образов.

В скульптуре быка из новой лимитированной коллекции, выпущенной к 2021 году, тщательно проработаны детали и изгибы, удивительно подобраны цвета. Воинственная поза и рубиновые глаза подчеркивают могущественность животного. Скульптура выпущена в трех размерах — высотой 4, 7 и 11 см.

Фигуры львиного прайда, инкрустированные бриллиантами, воплощают авторитетность и уверенность. Львиный прайд — символ семейности, преемственности, верности и любви. Он приносит удачу во всех начинаниях.

Миниатюра памятника русской артиллерии — Царь-пушки — создана по архивным чертежам Музеев Московского Кремля. Скульптура в точности повторяет не только внешние детали, но и механизмы прообраза.

Компания создает знаковые сувениры и трофеи для уникальных мероприятий. Так, для финальных игр интеллектуальной серии по мотивам «Что? Где? Когда?» была изготовлена серебряная статуэтка совы, а для теннисного турнира Astana Open — 80-сантиметровый кубок из серебра с позолотой и природным лазуритом.

К памятным датам ювелирный дом создает коллекционные монеты с драгоценными камнями, например, такие сувениры CHAMOVSKIKH выпустил в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сувениры изготавливаются с любой символикой по желанию заказчика.

Нагрудные знаки с национальной, спортивной и корпоративной айдентикой создаются в разном ценовом сегменте — в зависимости от сложности исполнения и инкрустации. Яркий пример статусного делового аксессуара в фирменном стиле — нагрудные знаки для представительства Российской Федерации при Организации Объединенных Наций. Среди атрибутов для спортивных организаций можно отметить нагрудные знаки для чемпионов мира по дзюдо и их тренеров, а также сувенир для Петра Яна, чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ювелирный дом CHAMOVSKIKH принимает заказы на создание ваших собственных деловых аксессуаров и сувениров. Запонки, кольцо, подвес, брелок или настольная статуэтка — мастера бренда разработают для вас персонализированный проект и дополнят любое драгоценное изделие монограммой или вензелем.