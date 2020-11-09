«Люди бегут на биржу получить сотни процентов прибыли. Но многих ждет разочарование»

«Многие люди еще не видели падения на рынке. Если оно начнется, смогут ли они спокойно смотреть, как их инвестиции тают?». В России инвестиционный бум среди частных лиц. Чем он опасен?

В России бум частного инвестирования, который не остановили ни коронакризис, ни падение реальных доходов россиян почти на 5% в III квартале. За год число розничных инвесторов на Московской бирже почти удвоилось: если на начало года брокерские счета были у 3,6 млн человек, то по итогам октября — уже у 7,5 млн. За последние 12 месяцев физлица принесли на биржу 422,9 млрд руб., а в октябре активность частных инвесторов на бирже достигла рекордного уровня: сделки совершали более 1,2 млн человек. Всего за первое полугодие россияне принесли на брокерские счета 1,5 трлн руб. — по данным НАУФОР, как за весь 2019 г.

Все больше граждан открывают и индивидуальные инвестиционные счета, по которым государство дает налоговый вычет: по итогам октября количество открытых ИИС составило около 3,1 млн. Свердловская область по их количеству (103,4 тыс.) находится на четвертом месте после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, с начала года показатель почти удвоился (в январе было 55 147 счетов).

Портрет розничного инвестора в России Средний возраст — около 35 лет. Больше половины инвесторов — это молодые люди 28–38 лет. Мужчин среди инвесторов — 86%, женщин — 14%; У инвесторов, состоящих в браке или имеющих детей, более низкие аппетиты к риску; 77% розничных инвесторов зарабатывают более 50 тыс. руб. в месяц, 40% — более 100 тыс. руб. в месяц; Данные: опрос компании «Тинькофф Инвестиции» (более 3 млн клиентов на октябрь 2020 г.).

«То, что люди бегут на фондовый рынок, где им обещают большую доходность, чем по банковским депозитам, в целом понятно и логично», — считает Андрей Попов, инвестор, владелец компании «Уралинвестхолдинг». Зачастую они идут на биржу вынужденно и по нескольким причинам: разочарование в рубле и российской экономике в целом, недоверие к банковской и пенсионной системам.

Риск девальвации в России был всегда, и обычные граждане никак не могут его избежать. Покупательская способность рубля уменьшается. Что касается пенсионной системы, которая по идее должна быть консервативной, то только на моей памяти за последние 15 лет пенсионных «реформ» было штуки три, а дефицит пенсионного фонда как был, так и остается. Многие люди так и говорят, что инвестируют себе на пенсию, — говорит эксперт.

Вместе с тем такое бурное развитие рынка розничных инвесторов настораживает Центробанк. Аналитика регулятора свидетельствует, что интерес клиентов-физлиц к доверительному управлению падает, а к рисковым активам и самостоятельному управлению растет, из чего следует вывод, что они рискуют все чаще.

Можно ли получить на бирже более высокую прибыль, чем по вкладу — это еще вопрос, подчеркивает Андрей Попов.

Само по себе желание составить комбинацию инструментов, где есть вклады с гарантированной доходностью и есть какая-то часть с потенциально более высокой доходностью, но и с повышенными рисками, может быть оправданной стратегией, но очень важно, чтобы человек это осознавал. Нас сильно беспокоит, что рост числа розничных инвесторов происходит быстрее, чем осознание ими этих рисков, — говорил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Без специальных знаний начинающий инвестор может вести себя нерационально: приобретать высокорисковые активы, проводить частую разбалансировку портфеля, говорит начальник Уральского главного управления ЦБ Рустэм Марданов. Есть и риск завышенных ожиданий, которые могут привести к разочарованию, если полученная доходность не соответствует той, на которую гражданин рассчитывал.

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Чтобы оградить начинающих инвесторов от вложений в рисковые активы, ЦБ подготовил закон о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах (тн. «квалах» и «неквалах»). Чтобы стать «квалом», человек должен владеть финансовыми активами не менее чем на 6 млн руб. совершить сделки на 6 млн рублей в течение года, не реже одного раза в месяц, либо работать не менее двух лет в организации, совершавшей сделки с ценными бумагами.

Неквалифицированные инвесторы смогут воспользоваться очень ограниченным количеством инструментов: активами российского рынка и ряд иностранных активов, которые котируются на Санкт-петербургской бирже, но широкая палитра объектов для инвестирования открывается уже «квалам», указывает г-н Попов.

Стали ли инвесторы умнее?

Ситуация с розничными инвесторами в этом году уникальна, считает Виктор Немихин, независимый финансовый консультант. Считается, что обычно частные инвесторы покупают на пике рынка, а продают на дне, а «умные деньги» инвестфондов и хедж-фондов делают наоборот. Но в марте 2020 г., во время обвала рынков, «умные деньги» вышли из активов, а частные инвесторы, наоборот, их купили, и пока по итогам этого года обыгрывают фонды. По мнению одних аналитиков, причина этого — возросшие объемы розничных инвестиций, которые стали играть ведущую роль на рынке, по мнению других — развитие рынков ETF (exchange-traded fund).

В России, впрочем, проникновение розничных инвестиций среди населения остается далеким от европейского и тем более американского уровней. А серьезной волатильности, кроме как в марте, на рынках не было — были только небольшие коррекции, которые частных инвесторов пока не напугать не могли. При этом рынки в целом находятся на достаточно высоких уровнях, и возможна глобальная коррекция, считает г-н Немихин. Тогда как есть версия, что поведение частных инвесторов теперь изменилось.

Считается, что они достаточно плохо осведомлены о рынке, реагируют эмоциями, на дне рынка впадают в панику и начинают все продавать. Почему частный инвестор, возможно, уже «не тот»? Сейчас пришло молодое поколение, которое в целом грамотнее и за счет этого, вероятно, психологически устойчивее. Возможно, эти инвесторы не несут на рынок последние деньги, и даже серьезные коррекции не будут для них фатальны, — рассуждает эксперт.

Владелец «Уралинвестхолдинга» не согласен, что розничные инвесторы за последнее время стали умнее или финансово грамотнее: масса людей пришли на рынок, увидев рекламу или видео на YouTube, послушав знакомых.

Они бегут на биржу, ожидая, что у них будет как минимум такая же прибыль, как от банковского депозита, а как максимум они заработают больше. Но очень многих людей ждет разочарование. Все-таки инвестиции на фондовом рынке требуют времени и профессионализма. Нужно разбираться, понимать отличие одного инструмента от другого и вкладывать в ценные бумаги, понимая свою конечную цель — зачем ты это делаешь? Более того, есть очень рискованные инструменты, которые, на мой взгляд, инвестициями называться никак не могут. Неискушенному человеку, коих масса, брокеры будут предлагать свои «высокодоходные» продукты и доверительное управление. Но по факту продадут большие комиссии и сомнительные перспективы прибыли, просто упакованные в красивую обертку, — говорит Андрей Попов.

Разочаровываются чаще всего те инвесторы, кто покупал структурные продукты, потому что не разобрались, из чего он состоит: иногда по ним даже не выплачивают купонный доход, приводит пример Виктор Немихин. Другой случай разочарования: для человека, который придерживался парадигмы консервативных инвестиций в рублях, оказалось бы гораздо доходнее просто купить доллары: ни одна облигация не даст доходности в 30%.

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Получить более высокую доходность на фондовом рынке можно, если подходить к инвестициям как к бизнесу, который надо изучать, погружаться в него, проводить фундаментальный анализ не только компаний, но и отраслей в целом, перечисляет г-н Попов.

Кроме того, при инвестициях в ценные бумаги крайне важна психологическая устойчивость: обвалы на рынке были, есть и будут, а волшебной «инвест-таблетки» как не было, так и нет.