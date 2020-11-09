Компания «Восточный ветер» разыгрывает сертификат на обслуживание коммерческого автопарка

Автопартнер премии «Человек года» — компания «Восточный ветер» — объявляет розыгрыш среди читателей DK.RU. На кону — сертификат номиналом 50 000 руб. на обслуживание коммерческих или грузовых авто.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо заполнить форму по ссылке: представиться и указать компанию-участника. Победитель будет выбран методом слепой жеребьевки 16 ноября. Помимо основного приза — сертификата на 50 000 рублей — будет разыграно два поощрительных приза.

Надо отметить, что принять участие в конкурсе, могут и владельцы автопарков, на балансе которых есть автомобили ГАЗ, и юридические лица, владеющие легким коммерческим транспортом других марок.

Сертификат на 50 000 руб. может быть использован как единовременно, так и по частям в течение года с момента получения.

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Автоцентры «Восточный Ветер» имеют заслуженную репутацию поставщика коммерческих автомобилей. Компания является официальным дилером ГАЗ в Екатеринбурге и Свердловской области с 2016 года. В автоцентре производится полный спектр работ по обслуживанию автомобилей от регламентного ТО до сложного кузовного ремонта.

Подробности о премии «Человек года — 2020» — по ссылке.