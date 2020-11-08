Три дня более 20 тыс. заболевших, что сначала сделает Байден-президент. Главное 8 ноября

В мире более 50 млн заболевших коронавирусом. Азербайджан заявил, что взял ключевой город Нагорного Карабаха. Избранный президент США первым делом отменит все одиозные указы Трампа.

За последние сутки в России обнаружено 20 498 новых случаев коронавируса, 286 летальных исходов, полностью выздоровели 11 492 человека, сообщил оперативный штаб. В Москве — 5751 заболевших, Санкт-Петербурге — 1331, Свердловской области — 291.

Всего в стране зафиксировано 1,774 млн случаев болезни, 30 537 летальных исходов, выздоровели 1,324 млн человек. 6 ноября в России было 20 582 заболевших, 7 ноября — 20 396.

Во всем мире зафиксировано уже более 50 млн заболевших и 1,25 млн умерших от коронавируса. Больше всего случаев в США — 9,87 млн заболевших и 237 154 умерших, в Индии — 8,50 млн и 126 121 умерших, в Бразилии — 5,65 млн и 162 269 смертей.

Азербайджан заявил о взятии Шуши. В Армении это отрицают

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла город Шуша — один из ключевых городов Нагорного Карабаха, расположенного в 11 км от ее столицы Степанакерта.

В Армении не подтверждают заявление Алиева. «В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам», — написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

В военном отношении Шуша — ключевой пункт в Карабахе, а в политическом и культурном плане она очень важна для всех армян, — говорит политолог и глава армянского филиала российского Института СНГ Александр Маркаров.

Новый президент США Джо Байден отменит все неоднозначные указы Трампа

Избранный президент США Джо Байден после присяги, которая состоится 20 января, первым делом отменит все одиозные указы уходящего президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В частности, США вновь присоединятся к Парижским соглашениям по климату и во Всемирную организацию здравоохранения, о разрыве отношений с которой в мае 2020 г. объявил Дональд Трамп. Также Байден отменит запрет на въезд из некоторых мусульманских стран и восстановит программу защиты нелегальных мигрантов, въехавших в США в детском возрасте, от высылки из Америки.