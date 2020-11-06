Последователи скандального экс-схиигумена Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Ранее епархия отлучила от должности настоятеля этого храма: его обвинили в том, что он поддерживает отца Сергия. Во время передачи прихода новому руководителю неизвестные преградили вход в храм.

Адепты отлученного от церкви и скандально известного Николая Романова (экс-схиигумена Сергия) попытались захватить храм во имя святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии пояснили, что конфликт произошел на Восточном кладбище на улице Шефской во время передачи прихода и приходских дел.

Бывший настоятель храма Георгий Бусыгин должен был покинуть храм, ранее он был запрещен в служении, епархия полагает, что священнослужитель является последователем опального Николая Романова. Новым настоятелем прихода был назначен Владимир Гливинский, который до этого служил клириком в Храме-на-Крови. Когда новый настоятель, прихожане и священники прибыли в храм, им преградили дорогу последователи отца Сергия:

Ситуация нестандартная. Передача прихода всегда проходит мирным путем, но то, что здесь сегодня происходит, — это просто провокация. Потому что этот человек [Всеволод Могучев] — профессиональный провокатор, он привез людей, которые препятствовали тому, чтобы мы вошли в храм, но части богослужителей удалось это сделать, — сообщил благочинный Рождественского церковного округа, к которому относится храм, отец Андрей (Юганец).

Очевидцы рассказывают, что на место конфликта приезжала Росгвардия, дежурил ОМОН, также там присутствовали сотрудники ЧОПа, которые охраняют объекты епархии.

Священник Виктор Явич рассказал 66.ru, что ситуации в храме Ксении Петербургской и в Среднеуральском монастыре очень похожи:

Ситуация примерно такая же, но это монастырь, который находится за пределами города, в лесу. И масштабы там совершенно иные. Там огромная территория, а здесь городской храм. И поэтому, конечно же, Екатеринбургская епархия никоим образом не может терпеть, чтобы богохульники, раскольники захватили храм. Нынешняя попытка захвата православного храма людьми, посланными из Среднеуральского женского монастыря, не удалась. Она с позором провалилась. Что касается Среднеуральского монастыря, то там точно так же будет восстановлена справедливость.

Среднеуральский женский монастырь и экс-схиигумен Сергий попал в информповестку из-за конфликта служителя и официальных церковных властей. DK.RU подробно освещал эту ситуацию.

Схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Позже епархиальный суд отлучил отца Сергия от церкви и вернул ему мирское имя — Николай Романов. Однако скандальный священнослужитель отказывается подчиняться церковным властям и передавать РПЦ Среднеуральский женский монастырь.