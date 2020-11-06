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Последователи скандального экс-схиигумена Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Последователи скандального экс-схиигумена Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге
Иллюстрация: Яндекс. Панорамы

Ранее епархия отлучила от должности настоятеля этого храма: его обвинили в том, что он поддерживает отца Сергия. Во время передачи прихода новому руководителю неизвестные преградили вход в храм.

#СХИИГУМЕН СЕРГИЙ#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Адепты отлученного от церкви и скандально известного Николая Романова (экс-схиигумена Сергия) попытались захватить храм во имя святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии пояснили, что конфликт произошел на Восточном кладбище на улице Шефской во время передачи прихода и приходских дел.

Бывший настоятель храма Георгий Бусыгин должен был покинуть храм ранее он был запрещен в служении, епархия полагает, что священнослужитель является последователем опального Николая Романова. Новым настоятелем прихода был назначен Владимир Гливинский, который до этого служил клириком в Храме-на-Крови. Когда новый настоятель, прихожане и священники прибыли в храм, им преградили дорогу последователи отца Сергия: 

Ситуация нестандартная. Передача прихода всегда проходит мирным путем, но то, что здесь сегодня происходит, — это просто провокация. Потому что этот человек [Всеволод Могучев] — профессиональный провокатор, он привез людей, которые препятствовали тому, чтобы мы вошли в храм, но части богослужителей удалось это сделать, — сообщил благочинный Рождественского церковного округа, к которому относится храм, отец Андрей (Юганец).

Очевидцы рассказывают, что на место конфликта приезжала Росгвардия, дежурил ОМОН, также там присутствовали сотрудники ЧОПа, которые охраняют объекты епархии.

Последователи скандального экс-схиигумена Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге 1

Священник Виктор Явич рассказал 66.ru, что ситуации в храме Ксении Петербургской и в Среднеуральском монастыре очень похожи:

Ситуация примерно такая же, но это монастырь, который находится за пределами города, в лесу. И масштабы там совершенно иные. Там огромная территория, а здесь городской храм. И поэтому, конечно же, Екатеринбургская епархия никоим образом не может терпеть, чтобы богохульники, раскольники захватили храм. Нынешняя попытка захвата православного храма людьми, посланными из Среднеуральского женского монастыря, не удалась. Она с позором провалилась. Что касается Среднеуральского монастыря, то там точно так же будет восстановлена справедливость.

Среднеуральский женский монастырь и экс-схиигумен Сергий попал в информповестку из-за конфликта служителя и официальных церковных властей. DK.RU подробно освещал эту ситуацию.

Схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Позже епархиальный суд отлучил отца Сергия от церкви и вернул ему мирское имя — Николай Романов. Однако скандальный священнослужитель отказывается подчиняться церковным властям и передавать РПЦ Среднеуральский женский монастырь.

Автор: Екатерина Тарханова
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