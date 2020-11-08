В Екатеринбурге установят часы, отсчитывающие время до Универсиады

«Часы обратного отсчета» будут запущены 11 ноября — за 1000 дней до открытия Всемирных студенческих игр 2023 г. На период установки часы скроют за временным ограждением, которое станет арт-объектом.

Хронометр разместится в Историческом сквере Екатеринбурга. Дизайн держится в секрете. Известно лишь, что его образ определен логотипом турнира — латинской буквой U, выполненной в стиле конструктивизма.

На период установки часы скроют за временным ограждением, которое станет своего рода арт-объектом, сообщили DK.RU в пресс-службе «Синара Центра». Три его стены превратятся в холсты для современных уральских художников — Натальи Пастуховой, Никиты Руфаса и Сергея Лаушкина. Авторы уже начали расписывать объект в стиле стрит-арта.

Никита Руфас в своей работе собирается переосмыслить логотип студенческих игр:

Мне нравится абстракция. Мне нравится Кандинский. Идея моей художественной инсталляции — переосмысление логотипа студенческих игр. Я разложу его на элементы, а внутрь каждого добавлю фирменную каллиграфию. Она будет складываться в советские лозунги, которыми когда-то мотивировали спортсменов. Например, «Быстрее! Выше! Сильнее!».

Тема граффити Натальи Пастуховой — уральская идентичность и спорт.

В основе моего изображения лежат горы и холмы, на которых дымят трубы заводов и стоят небольшие поселения. Это про наш заводской край. Поверх — антропоморфные фигуры спортсменов. Под одним углом видится, что они занимаются на беговых дорожках, а под другим — на уральских холмах. Самое сложное в работе над арт-объектом — найти баланс и не скатиться в советскую монументальность или в рекламный плакат, — говорит она.

Сергей Лаушкин работает с темой ступенчатого пространства и ритмов, то есть делает граффити не на ровной поверхности, а на ступенях:

Ступени — это продолжение человека. Они в нем заложены: в движении, в пластике, в конструкции. Человек сидит — и он уже сидячая ступенька: нога, стопа, колени. Ступени тесно связаны и с темой спорта: амфитеатры и стадионы всегда были ступенчатыми.

Добавим, что работа Лаушкина выставлена на триеннале современного искусства в московском «Гараже». Для Екатеринбурга он изобразит ступенчатое пространство, в котором сидят зрители:

Спорт — он ведь для людей. Пространство будет сделано из четырех- пяти ступеней. На них посажу болельщиков и спортсменов. Все сделаю в цветной урбанистической манере.

Арт-инсталляцию установят 9 ноября.

Напомним, Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Город уже вовсю готовится к масштабной стройке, основной объем строительных работ приходится на 2022-2023 гг. Всего на строительство и реконструкцию спортивных объектов будет потрачено 55 млрд руб.

Для проведения игр предполагается задействовать 35 спортивных объектов в нескольких городах Свердловской области, девять сооружений должны быть построены. Так, в Екатеринбурге должны возвести Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики, ФОК «Академия волейбола имени Карполя». В Верхней Пышме — Дворец самбо, в Сысертском городском округе — теннисный центр. В Первоуральске будут реконструировать Дворец водных видов спорта.

Подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады выступает «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара предпринимателя Дмитрия Пумпянского).

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