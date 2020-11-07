Глава УГМК стал продюсером фильма о Великой Отечественной войне. Лента уже вышла в прокат

Имя Андрея Козицына указано в титрах к фильму Вадима Шмелева «Подольские курсанты», премьера которого состоялась 4 ноября. Это не первый проект в сфере театра и кино, который поддержал бизнесмен.

Внимание на участие уральского металлурга и мецената в киноленте обратил портал Е1. На официальном сайте фильма указано, что Андрей Козицын — член попечительского совета картины, в который также вошли губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Также в титрах авторы благодарят за поддержку Музей военной техники в Верхней Пышме.

Сценарист и генеральный продюсер картины — Игорь Угольников, режиссер — Вадим Шмелев.

По данным сервиса «Кинопоиск», фильм рассказывает о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 г. под Москвой:

Курсанты подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать совместно с регулярными частями 43-й армии фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают сдерживать многократно превышающие силы немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве… На последний рубеж перед Москвой были направлены около трёх с половиной тысяч курсантов двух подольских училищ и их командиров… Большинство из них остались на рубеже навсегда.

В прокат картина вышла 4 ноября. Сейчас ее рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,8 баллов. Показывают ленту и в кинотеатрах Екатеринбурга.

Для съемок фильма Музей военной техники, основателем которого также является Андрей Козицын, предоставил девять единиц техники: танки, зенитную установку, противотанковую пушку, бронеавтомобили. Как небольшой мемориал в уральской провинции за 11 лет превратился в крупный частный музей военной техники — читайте в репортаже DK.RU.

Добавим, в сентябре стало известно, что Козицын и коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин стали первыми членами Совета попечителей московского Малого художественного академического театра им. Горького (МХАТ). По словам художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, металлургическая компания до конца 2020 г. выделит театру 100 млн руб. На эти деньги МХАТ поставит четыре премьеры: «У премьер-министра мало друзей» — посвященная Петру Столыпину, «Нюрнбергский вальс», «Лавр» по книге Евгения Водолазкина и «На дне» Горького.