Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 07.11
77,18
91,35
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Глава УГМК стал продюсером фильма о Великой Отечественной войне. Лента уже вышла в прокат

Глава УГМК стал продюсером фильма о Великой Отечественной войне. Лента уже вышла в прокат
Автор фото: Артем Коротаев. Иллюстрация: ТАСС

Имя Андрея Козицына указано в титрах к фильму Вадима Шмелева «Подольские курсанты», премьера которого состоялась 4 ноября. Это не первый проект в сфере театра и кино, который поддержал бизнесмен.

#КИНО#КОЗИЦЫН#НОВОСТИ

Внимание на участие уральского металлурга и мецената в киноленте обратил портал Е1. На официальном сайте фильма указано, что Андрей Козицын — член попечительского совета картины, в который также вошли губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Также в титрах авторы благодарят за поддержку Музей военной техники в Верхней Пышме.

Сценарист и генеральный продюсер картины — Игорь Угольников, режиссер — Вадим Шмелев.

По данным сервиса «Кинопоиск», фильм рассказывает о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 г. под Москвой:

Курсанты подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать совместно с регулярными частями 43-й армии фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают сдерживать многократно превышающие силы немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве… На последний рубеж перед Москвой были направлены около трёх с половиной тысяч курсантов двух подольских училищ и их командиров… Большинство из них остались на рубеже навсегда.

В прокат картина вышла 4 ноября. Сейчас ее рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,8 баллов. Показывают ленту и в кинотеатрах Екатеринбурга.

Для съемок фильма Музей военной техники, основателем которого также является Андрей Козицын, предоставил девять единиц техники: танки, зенитную установку, противотанковую пушку, бронеавтомобили. Как небольшой мемориал в уральской провинции за 11 лет превратился в крупный частный музей военной техники — читайте в репортаже DK.RU.

Добавим, в сентябре стало известно, что Козицын и коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин стали первыми членами Совета попечителей московского Малого художественного академического театра им. Горького (МХАТ). По словам художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, металлургическая компания до конца 2020 г. выделит театру 100 млн руб. На эти деньги МХАТ поставит четыре премьеры: «У премьер-министра мало друзей» — посвященная Петру Столыпину, «Нюрнбергский вальс», «Лавр» по книге Евгения Водолазкина и «На дне» Горького.

Надеюсь, помощь МХАТу от уральской компании станет заделом на культурное восстановление России, — отметил тогда Бояков.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Народ работать как не хотел, так и не хочет». Владельцы карьера и завода о коронакризисе«Народ работать как не хотел, так и не хочет». Владельцы карьера и завода о коронакризисе
  • «Эра, когда мы собирали отклики на вакансию, закончилась. Началась охота на кандидатов»«Эра, когда мы собирали отклики на вакансию, закончилась. Началась охота на кандидатов»
  • Топ-10 ресторанов Екатеринбурга. Куда сходить до нового локдауна (если он будет)Топ-10 ресторанов Екатеринбурга. Куда сходить до нового локдауна (если он будет)
  • В Свердловской области спрос на персонал вырос, а зарплаты упалиВ Свердловской области спрос на персонал вырос, а зарплаты упали
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.