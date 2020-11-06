«Обещали панорамный вид из окна». Дольщик элитного ЖК судится с застройщиком

Мужчина купил квартиру на 21 этаже и рассчитывал на панорамный вид, однако проект застройки изменили. Теперь перед его домом построят высотку. Суд считает, что нарушений со стороны девелопера нет.

В Екатеринбурге суд рассматривает интересный спор между дольщиком и застройщиком. Как пишет Znak.com, житель столицы Урала Владимир Ардашев в январе 2019 г. приобрел трехкомнатную квартиру в ЖК «Клевер парк» стоимостью более 10 млн руб. Недвижимость расположена на 21 этаже жилого дома, дольщик намеренно выбирал высокий этаж, чтобы из его квартиры открывался панорамный вид на город.

Однако в процессе стройки девелопер пересмотрел проект планировки квартала и решил увеличить этажность одного из домов с 17 до 23 этажей. Из-за этой высотки вид из окон квартиры, которую приобрел дольщик, уже не будет панорамным. Владимир Ардашев попросил застройщика снизить цену на его недвижимость, так как из-за изменения проекта ухудшились видовые характеристики жилья, а также инсоляция. Застройщик отказался снизить цену, там объяснили, что видовые характеристики не влияют на стоимость квартир. Представитель покупателя, специалист по гражданскому праву консалтинговой группы «Ардашев и партнеры» Семен Кузнецов рассказал изданию:

Разноэтажная застройка ЖК позволяла выбрать такую квартиру, чтобы соседние строящиеся дома не закрыли красивый вид. При покупке квартиры менеджер заверил будущего жильца, что секция соседнего дома не перекрывает вид из окна его квартиры. На основании законов «О защите прав потребителей» и «О долевом строительстве» Владимир через суд потребовал уменьшить цену на 10%, или на 1,2 млн руб. По оценкам экспертов, наценка за вид в жилье бизнес-класса может достигать 10-20%. В эту наценку входит не только эстетичный пейзаж, но и повышенный уровень инсоляции и возможность избежать взглядов соседей из дома напротив.

Свердловский областной и Кировский районный суды отказали истцу. Там объяснили, что недвижимость еще не передана в собственность, поскольку ее строительство не завершено. Кроме того, жилье не имеет каких-либо дефектов, а застройщик не нарушал пункты договора о параметрах и характеристиках квартиры. Суд встал на сторону застройщика еще и по той причине, что договор о долевом строительстве «допускает возможность корректировки застройщиком проектной документации, не затрагивающей конструктивных изменений элементов дома, без уведомления участников строительства». Более того, девелопер получил разрешение строить на этом участке дома до 32 этажей.

Владимир Ардашев обратился в областной суд с апелляцией и надеется, что судья вынесет «беспрецедентное решение»:

Если удастся добиться удовлетворения требований, то воспользоваться этой практикой смогут и другие дольщики, аналогичным образом пострадавшие от действий застройщиков.

Представители застройщика ООО «ЖК „Клевер парк“» не стали подробно комментировать судебное разбирательство, там попросили дождаться результатов рассмотрения апелляционной жалобы. В компании также отметили, что стоимость квартир в зависимости от этажа растет не из-за видовых характеристик, а из-за таких факторов как уменьшение шума, пыли, количество соседей сверху.

В Уральской палате недвижимости (УПН) отметили, что, если пункт о видовых характеристиках квартиры не был прописан в договоре долевого строительства, то владельцу квартиры будет сложно доказать свою правоту в суде:

Изменение проектной документации, как правило, сопровождается проведением экспертизы, в ходе которой проверяется ее соответствие действующим нормативным требованиям, и последующим согласованием с соответствующими органами, осуществляющими надзор и контроль в сфере строительства. Поэтому нельзя говорить, что застройщик самовольно и самоуправно сделал нечто, что могло повлечь за собой необоснованное ущемление прав участников долевого строительства.

Ка крассказывал DK.RU, ЖК «Клевер парк» является одним из крпунейших и амбизиозных проектов города. Напомним, общая площадь застройки составляет 10 га, два из которых занимает бизнес-центр, состоящий из трех пусковых комплексов переменной этажности. Жилая часть квартала размещена на площади 8 га. Помимо строителства квартала Acons Group выступает инициатором по реконструкции ЦПКиО, который расположен по соседству с жилым кварталом. Инвесторы готовы вложить вразвитие парка 1,4 млрд руб.