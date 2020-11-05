«Назло пандемии предлагаем устриц и осьминогов». В Башне Исеть открылся новый ресторан

Второй проект сети Good Community — ресторан the BARBARA — запустил Руслан Мухаметшин. Ему же принадлежит BREADWAY-cafe, которое также работает в Башне Исеть.

Новое заведение будет работать в формате sea-food & relax restaurant. Название ресторана — the BARBARA — отсылка к городу Санта-Барбара, расположенному на калифорнийском побережье Тихого океана в США. Жителям России этот город известен в основном благодаря одноименному сериалу, заставка из которого — множество арок — обыгрывается в интерьере ресторана. Площадь нового заведения 250 кв. м, ресторан рассчитан на 90 посадочных мест, есть отдельная вип-зона на 10 человек и собственный вход для гостей отеля Хаятт.

За кухню отвечает тандем из двух шефов: Рустам Гимадутдинов специализируется на основном меню, Дмитрий Зиновьев — на десертах. В меню ресторана — шесть вариантов устриц, различные роллы и сашими, а также всевозможная рыба и морепродукты — от дорады до кальмаров и осьминогов. Также в ресторане сделан акцент на вино и авторские коктейли. За это отвечает Дмитрий Фофанов. Ресторан рассчитан на средний чек в 1800 руб.

Отметим, открывать заведения общепита сегодня рискнет далеко не каждый. В регионе сейчас действуют ограничения, введенные губернатором Евгением Куйвашевым для профилактики распространения коронавирусной инфекции. На прошлой неделе глава региона выпустил указ, в котором ужесточил требования безопасности для организаций, оказывающих услуги населению, в их числе и заведения общепита. В частности, как писал DK.RU, от кафе и ресторанов потребовали установить защитные экраны между столиками.

Эти меры — более строгие, чем предписания Роспотребнадзора, — отметили представители региональной Ассоциации кулинаров. — Согласно требованиям федерального ведомства, заведения должны обеспечить обеззараживание воздуха, использование антисептиков, масок, перчаток и социальной дистанции.

Кроме того, губернатор своим распоряжением запретил барам, ресторанам и ночным клубам работать после 23:00. Владельцы заведений решили отправить Евгению Куйвашеву письмо с просьбой все-таки разрешить работу в ночное время, но организовать обязательную регистрацию для гостей, которые хотят посетить заведение с 23 до 6 часов. Подобная система уже действует в Москве. Письмо планируется отправить властям на следующей неделе.

Пока же рестораторам дали понять, что будут строго штрафовать за работу в ночное время. Напомним, за невыполнение правил при ЧС или угрозе ее возникновения юридическим лицам грозит штраф от 100 до 300 тыс. руб., при угрозе жизни и здоровью юридических лиц могут наказать штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб., либо приостановить деятельность до 90 суток. Тем временем в октябре свердловские суды уже выписали около 3 тыс. постановлений об административных правонарушениях, связанных с невыполнением «карантинных» норм законодательства на общую сумму свыше 9,7 млн руб.