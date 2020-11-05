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Около 10 млн руб. получил в октябре свердловский бюджет от штрафов за нарушения карантина

Около 10 млн руб. получил в октябре свердловский бюджет от штрафов за нарушения карантина
Иллюстрация: «Известия»

Суды Свердловской области вынесли около 3 тыс. постановлений об административных правонарушениях, связанных с невыполнением «карантинных» норм законодательства.

#КОРОНАВИРУС#БЮДЖЕТ#КАРАНТИН

Нарушителей штрафовали по двум статьям: 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и 6.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Общая сумма штрафов превысила 9,7 млн руб., — сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отметим, пока ситуация с распространением коронавируса в регионе остается напряженной. После небольшого спада кривая снова поползла вверх. За последние сутки, по данным регионального оперштаба, в регионе зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19.

Состояние 327 госпитализированных оценивается как тяжелое, 252 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 168 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести — 1396. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — прокомментировали ситуацию в оперштабе.

Всего за время пандемии коронавирусной инфекции заболели 37 613 свердловчан, напоминает JustMedia.ru. Общее число выписанных достигло 29 714 пациентов, из них за последние сутки выписано 283 человека. Скончались от болезни 807 человек.

Тем временем Россия, по оценкам медиков, подходит к пику заболеваемости. Как писал DK.RU, он ожидается в середине ноября, однако на сроки влияют многие факторы.

Рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период. Ориентировочно это будет первая декада — середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных, — заявил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Автор: Инна Вейн
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