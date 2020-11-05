Таксистам придется согласовывать с ГИБДД «антиковидные» экраны, введенные губернатором

Перегородки, не прошедшие сертификацию, могут быть опасны для пассажиров, считают представители ГИБДД. Речь идет о жестких экранах, которые крепятся к кузову авто.

О необходимости согласовывать с ГИБДД установку дополнительного оборудования, обеспечивающего защиту от COVID, заявил на пресс-конференции замначальника Управления ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Памфилов.

Любой посторонний предмет в салоне несет в себе опастность травмироваться. Это касается и перегородок, которые жестко крепятся к кузову автомобиля. В нашей практике нередки случаи, когда при визуальном осмотре все цело, безопасность вроде бы есть, но человек переместился, ударился обо что-то — в результате смертельная травма. И здесь нельзя такой исход исключать. Поэтому машины можно будет выпускать на линии после осмотра инспектором ГИБДД и регистрации внесенных в конструкцию изменений, — пояснил Дмитрий Памфилов.

Пока никто из таксистов с таким вопросом не обращался. «Но если будет просьба о регистрации изменений и все необходимые документы предоставят, мы проведем регистрационные процедуры», — добавил представитель ГИБДД.

Напомним, установка защитных экранов между водителем и пассажирами такси проводится по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который 28 октября подписал соответствующие изменения в областные законы. За отсутствие экранов юрлицам грозит штраф от 50 тыс. руб. Как писал DK.RU, сразу после подписания распоряжения сервис заказа такси «Максим» направил в прокуратуру жалобу на документ: юристы компании усмотрели в нем «коррупциогенные факторы и также отметили негативное влияние перегородок на безопасность движения.

Установление требований к автомобилям такси — это превышение пределов компетенции, которое противоречит постановлению правительства о правилах перевозок и указу президента о мерах по борьбе с короновирусом, — отметил юрист «Максима» Андрей Стукало. — Внесение таких изменений влияет на организацию циркуляции воздуха в салоне, что приводит к запотеванию или обледенению задних боковых стекол и ухудшает обзор. А это существенно влияет на безопасность дорожного движения.

Утром 30 октября водители такси собрались на протестную акцию на площади 1905 года в центре Екатеринбурга. Около 20 машин заняли парковку перед окнами мэрии. Водители требовали отменить указ губернатора Свердловской области, однако этого не произошло. После встречи водителей с областным министром транспорта Василием Старковым, которая прошла за закрытыми дверями, таксисты согласились оборудовать автомобили дополнительной защитой, но попросили время для этого. Власти согласились дать две недели — в этот срок таксистов не будут штрафовать за отсутствие перегородок.