Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.11
78,45
92,12
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Таксистам придется согласовывать с ГИБДД «антиковидные» экраны, введенные губернатором

Таксистам придется согласовывать с ГИБДД «антиковидные» экраны, введенные губернатором
Автор фото: Дмитрий Антоненков. Иллюстрация: 66.RU

Перегородки, не прошедшие сертификацию, могут быть опасны для пассажиров, считают представители ГИБДД. Речь идет о жестких экранах, которые крепятся к кузову авто.

#ВЛАСТИ#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

О необходимости согласовывать с ГИБДД установку дополнительного оборудования, обеспечивающего защиту от COVID, заявил на пресс-конференции замначальника Управления ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Памфилов.

Любой посторонний предмет в салоне несет в себе опастность травмироваться. Это касается и перегородок, которые жестко крепятся к кузову автомобиля. В нашей практике нередки случаи, когда при визуальном осмотре все цело, безопасность вроде бы есть, но человек переместился, ударился обо что-то — в результате смертельная травма. И здесь нельзя такой исход исключать. Поэтому машины можно будет выпускать на линии после осмотра инспектором ГИБДД и регистрации внесенных в конструкцию изменений, — пояснил Дмитрий Памфилов.

Пока никто из таксистов с таким вопросом не обращался. «Но если будет просьба о регистрации изменений и все необходимые документы предоставят, мы проведем регистрационные процедуры», — добавил представитель ГИБДД.

Напомним, установка защитных экранов между водителем и пассажирами такси проводится по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который 28 октября подписал соответствующие изменения в областные законы. За отсутствие экранов юрлицам грозит штраф от 50 тыс. руб. Как писал DK.RU, сразу после подписания распоряжения сервис заказа такси «Максим» направил в прокуратуру жалобу на документ: юристы компании усмотрели в нем «коррупциогенные факторы и также отметили негативное влияние перегородок на безопасность движения.

Установление требований к автомобилям такси — это превышение пределов компетенции, которое противоречит постановлению правительства о правилах перевозок и указу президента о мерах по борьбе с короновирусом, — отметил юрист «Максима»  Андрей Стукало. — Внесение таких изменений влияет на организацию циркуляции воздуха в салоне, что приводит к запотеванию или обледенению задних боковых стекол и ухудшает обзор. А это существенно влияет на безопасность дорожного движения.

Утром 30 октября водители такси собрались на протестную акцию на площади 1905 года в центре Екатеринбурга. Около 20 машин заняли парковку перед окнами мэрии. Водители требовали отменить указ губернатора Свердловской области, однако этого не произошло. После встречи водителей с областным министром транспорта Василием Старковым, которая прошла за закрытыми дверями, таксисты согласились оборудовать автомобили дополнительной защитой, но попросили время для этого. Власти согласились дать две недели — в этот срок таксистов не будут штрафовать за отсутствие перегородок.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Хуже было только в 2008 году». Жители Урала затягивают пояса и сокращают расходы«Хуже было только в 2008 году». Жители Урала затягивают пояса и сокращают расходы
  • Налоговики за пандемию собрали с уральского бизнеса дополнительно 3,1 млрд руб.Налоговики за пандемию собрали с уральского бизнеса дополнительно 3,1 млрд руб.
  • Тюменский девелопер хочет застроить участок на Сибирском трактеТюменский девелопер хочет застроить участок на Сибирском тракте
  • «Та молодая шпана». Как на Урале составляют конкуренцию мировым музыкальным производителям«Та молодая шпана». Как на Урале составляют конкуренцию мировым музыкальным производителям
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.