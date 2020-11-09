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Как привить телу привычку правильно двигаться?

Как привить телу привычку правильно двигаться?
Иллюстрация: ARNÓA pilates

Россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью: правильное питание и спорт — вот верные спутники современного человека. Есть и еще один важный аспект здоровья — осознанность.

В середине июля в Екатеринбурге открылась студия пилатеса ARNÓA pilates. В нашем городе не так много моностудий, которые бы фокусировались только на одном направлении физической активности. Что говорить про пилатес — многие до сих пор считают, что это «что-то похожее на йогу» или просто растяжка. На самом деле пилатес — это целая философия, направление, которое учит наше тело правильно двигаться.

Пилатес помогает создать фундамент тела, заложить правильные двигательные привычки Здесь мы учим осознанности движений. Сама философия этого вида двигательной активности  базируется на том, что все тело  это единая команда. В нем не ставят такие задачи, как, к примеру, «прокачать бицепц», ведь движение одной части тела всегда влияет на подвижность другой,  рассказывает Анастасия Зуева, руководитель студии пилатеса  ARNÓA.

Как привить телу привычку правильно двигаться? 1

При разработке тренировочных программ команда ARNÓA pilates пользуется последними, самыми новыми знаниями о теле человека и его функциях.

В нашей команде работает 10 тренеров. Все они прошли международную сертификацию Polestar Pilates. Причем, сертификация  это очень серьезно. Сотрудники проходят продолжительное обучение, а потом сдают международный экзамен, который длится несколько дней. Экзамен принимают эксперты из США,  продолжает Анастасия Зуева.

Как привить телу привычку правильно двигаться? 2

Сегодня трудно найти человека, на котором бы не «отпечатался» его образ жизни — мы много сидим, часто смотрим в телефон и т.д. Исправить последствия этих привычек и помогает пилатес. Говоря проще — он подойдет и офисным сотрудникам, и спортсменам, и людям в возрасте, и тем, кто испытывает боли в спине или суставах. Пилатес помогает сделать так, чтобы весь организм работал, как единое целое, чтобы человек принял правильное положение в пространстве. Конечно, заниматься пилатесом необходимо только под присмотром  специалистов по движению (так в ARNÓA pilates  называют тренерский состав, прим.ред.).

Как привить телу привычку правильно двигаться? 3

Перед тренировкой здесь проводят диагностику движения. Клиент студии в течение 30 минут выполняет различные двигательные тесты, на основе результатов которых ему подбирается персональная программа тренировок и выдаются рекомендации.

В ARNÓA pilates проходят тренировки нескольких видов: групповые и индивидуальные. Групповые проводятся либо на специализированном оборудовании Balanced Body — реформерах — либо «на матах», а также с помощью лент, изотонических колец, неустойчивых поверхностей и спецоборудования для пилатеса (вся линейка оборудования студии представлена компанией Balanced Body, прим.ред). Индивидуальные тренировки тоже бывают нескольких видов: персональная тренировка, где специалист по движению уделяет клиенту 100% времени, и так называемые сплит-тренировки. Они подходят для тех, кто хочет тренироваться в компании единомышленника или родного человека — мамы, сестры, супруга и т.д.

Как привить телу привычку правильно двигаться? 4

После эффективной тренировки можно отдохнуть в фитозоне студии. Здесь сделан «райский уголок» с фонтаном, арт-объектами из дерева и живых растений.

Как привить телу привычку правильно двигаться? 5

Студия ARNÓA pilates располагается по адресу ул. Розы Люксембург 69/2.

Тел: 8 (343) 382 54 41

Сайт: http://arnoa.ru/

Инстаграм: @arnoa_pilates

Автор: Андрей Каяк
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