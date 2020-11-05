Реконструкция Зеленой рощи вызвала шквал критики и мобилизовала студентов на охрану парка

Экосовет при главе Екатеринбурга оценил реконструкцию Зеленой рощи. Экологи считают, что санитарную вырубку деревьев следует продолжить, а на защиту парка мобилизовать студентов Горного университета.

В городе не утихают споры вокруг реконструкции Зеленой рощи. Парк был открыт для посетителей в конце октября, однако городские власти — заказчики работ объект еще не принимали. Зато 5 ноября парк осмотрели специалисты из экосовета при главе города. В первую очередь они оценивали озеленение парка.

Нужно продолжать плановые замены аварийных деревьев. Много растений с полым стволом, при ветре они могут падать, — высказала свое мнение во время осмотра эколог Анна Кудряшова.

По словам специалистов, которые следили за реконструкцией объекта в рамках соглашения об общественном наблюдении, заключенном между мэрией Екатеринбурга и экосоветом, за время работ из парка убрали 314 больных деревьев. Взамен посадили 1600 новых деревьев и 4000 кустов.

На прошлой неделе DK.RU рассказывал, что Мария Штань, глава субподрядной организации, выполнявшей работы по высадке новых растений, написала в своих соцсетях, как сразу после открытия в роще поломали деревья, потравили белок, своровали часть рулонного газона. Основной подрядчик объекта — компания «Свердловскавтодор» — также заявил, что с 24 октября, когда рощу открыли для посетителей, вандалы сломали часть инвентаря на детских площадках, испортили беговые дорожки и газоны.

Мы обратимся к ректору Уральского горного университета, зоной влияния которого всегда была Зеленая роща. Будем просить, чтобы силами студенческого отряда охраны порядка были организованы дежурства здесь, пока не ляжет снег. Попросим горняков подежурить под Новый год, чтобы горожане не срубали елки», — заявили представители «Свердловскавтодор».

Жители города утверждают, что Зеленая роща пострадала не столько от хулиганов, сколько от самой реконструкции. Депутат городской думы Константин Киселев написал большой пост в своем аккануте в Facebook, где привел более десятка аргументов, иллюстрирующих некачественную работу. В частности, Константин Киселев отметил, что в роще стало слишком много асфальта.

Судя по идеологии, подрядчику просто не хватило смелости все пространство заасфальтировать. Но, похоже, желание было. И мэр его явно поддерживал, — написал депутут.

Он отметил, что в парке много мам с колясками, и для них асфальт действительно удобнее, но в рощу приходят не только с колясками. Потоки можно было развести, считает Киселев. Также, по его словам, качество работ оставляет желать лучшего. Стыки асфальта и насыпных дорожек не продуманы, практически не учтено, что часть рощи подтапливается. Кроме того, при формировании новой сети дорожек были проигнорированы ранее натоптанные.

«В Зеленой роще стало слишком мало самой рощи», — прокомментировали пост Киселева горожане

Система новых дорожек не учитывает тех, что было проложены раньше

Что касается детских площадок, для их обустройства был выбраны самый дешевый вариант.

Эстетически — полная безвкусица. Прагматически — только для детей лет до 4-х. Шестилеткам там точно нечего делать. Скучно. И когда говорят, что подростки что-то там в на этих площадках разрушают, ибо качели не выдерживают их вес, то да. И не выдержат. И идти ребенку 5-6-10-13 лет некуда, — сокрушается Киселев.

«Озеленение — отдельная песня», — продолжает депутат: Очень много деревьев просто умерли в момент посадки. И никто эти десятки деревьев не выкапывал и не вырывал. Не надо винить горожан. Ели и сосны просто халтурно высажены. Конечно, есть и живые. Есть дополнительное озеленение. Но десятки, если не сотни, уже умерли.

Также он отмечает, что из-за проведенного благоустройства, в частности, непомерного асфальтирования, белки лишились мест, где можно прятать еду. Из-за этого количество зверьков в парке уменьшилось: Белка не может жить на гранитном фонаре и закапывать пропитание под асфальт. Вот часть белок и погибла. Часть ушла — на аллею около Дворца спорта. Но некоторые остались. Видел двух. Обычно много больше, — пишет депутат. Среди многих минусов нашел Киселев и некоторые плюсы: «Скамейки со спинками мне понравились.Но где-то они в два ряда, а около детских площадок, где для родителей, почему-то утсановлены те, что без спинок И родители часто предпочитают просто стоять». Вот лишь несколько выводов. Я не вижу 160 миллионов (благоустройство Зеленой рощи стоило 164 млн руб. — прим ред.) Вижу освоение денег и только. В очередной раз имеем ошибку излишнего благоустройства: много асфальта, мало человечности. Нельзя так подходить к благоустройству. Стоит слушать и слышать не тех, для кого деньги — главное, но тех, кто для города и людей, — резюмирует депутат. Отметим, что Мария Штань прокомменировала пост и указала, что часть работ, которые производили подрядчики, даже не была включена в смету. Мне лично пришлось выкручиваться за свой счёт, начиная от уборки мусора (120 куб. м!!!), очистки всей территории парка от г**а, удаления сорняков на 100 тыс. кв. м и заканчивая снятием верхнего слоя грунта, ну и дальнейшей планировки и отсыпки плодородным грунтом, объем которого превысил проектный на 3000 кубов. Про машино-часы вообще молчу. Лично я в минусе. Но я свою работу в части подготовки и остального сделала качественно. На меня мои заказчики очень ругались за то, что мы мусор собираем, а не закапываем... Комочки вынимаем под грабельки и щебень вывозим, а не хороним. Возможно, эту «подземную» работу не видно сейчас, но это знаю я и мои заказчики. Она есть и сделана хорошо, — написала Мария Штань. Она подтвердила слова депутат гордумы о грязи, которая будет скапливаться в низинах. По словам Марии Шталь, дренаж не предусмотрен в проекте. Я высадила берёзы для водопоглощения именно в тех местах, где идет вода в низину. Проектом там были предусмотрены редкие ели. Другие подрядчики, знаю, отсыпали очень высоко нижние дорожки. И это тоже личные затраты, которые пока не компенсируют, — отметила глава субподрядной организации. В целом пост набрал более 100 комментариев. В основном люди соглашались с мнением Константина Киселева. Сколько можно это терпеть? Народные деньги в очередной раз распилили. У нас планируют благоустройство дендрария (в районе улиц Мира — Первомайская), рядом с которым мы живем. С ужасом думаю, что его выполнят подобным образом, — написал пользователь Сергей Шестопалов. Сам Константин Киселев в посте отмечал, что сейчас «в асфальт закатывают» еще одну зеленую зону Екатеринбурга — парк около Дворца молодежи. Его благоустройство также вызвало много споров: горожане возражали против изменения функций парка — ведущую роль в нем отдали спортивному кластеру. По замыслу властей города, обновленная территория парка войдет в «Бульварную ленту», которая будет начинаться в районе Дворца молодежи.

В публикации использованы фото из аккаунта Константина Киселева