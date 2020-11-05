В Екатеринбурге пройдет Евразийская неделя маркетинга

4-5 декабря в отеле Angelo пройдет Eurasian Marketing Week (Евразийская Неделя Маркетинга). Здесь соберутся директора по маркетингу, маркетологи, менеджеры по рекламе и pr-специалисты.

Мир меняется очень быстро, и чтобы быть первым, важно смотреть вперед и оперативно внедрять работающие инструменты. Как стать лидером рынка во время пандемии? На этот и другие вопросы ответят эксперты Евразийской Недели Маркетинга:

Екатерина Власова, директор группы брендов Unilever;

Анастасия Полухина, директор по маркетингу Форум Групп;

Оксана Перегуда, директор по маркетингу сети ресторанов «Своя Компания»;

Мария Кукушкина, директор по маркетингу Z&G. Branding;

Сергей Бессонов, эксперт компании ВИЛЛА66;

Наталья Борова, директор по маркетингу «УГМК-Здоровье»;

Владимир Жолобов, директор Z&G.Branding и Z&G.Event, руководитель «Eurasian Marketing Week»;

Cергей Балакирев, директор медийного агенства AMG, член Совета Гильдии маркетологов.

На конференции будут обсуждаться тренды маркетинга 2021, как выстраивать маркетинговый план в коронавирусных условиях, как позиционироваться на рынке. Кроме того, участники расскажут о самых ярких рекламных кейсах за 2020-ый год. И это только в первый день конференции.

5 декабря в рамках мастер-класса «Анализ целевой аудитории и разработка бренд стратегии» эксперты поделятся знаниями о том, как анализировать рынок и конкурентов, как сегментировать целевую аудиторию, как проводить глубинные интервью самостоятельно и т.д.

Регистрация на сайте или по телефону: 8 (932) 613-88-66; 8 (932) 613-88-77.