Мэрия требует 20 млн руб. с экс-депутата Плаксина. При этом сама платит по его долгам

Администрацию Екатеринбурга включили в список кредиторов в деле о банкротстве ЖСК «Уралэнергостройкомплекс». Компания в 2014 г. начала строить ЖК «Новый Уктус», однако работы так и не завершила.

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел заявление администрации города Екатеринбурга о включении в реестр требований кредиторов ЖСК «Уралэнергостройкомплекс». Речь идет о задолженности, возникшей по договору аренды земельного участка площадью 47,4 тыс. кв. м в границах улиц Самолетная — Павлодарская — Мраморская — Избирателей. Заявление от мэрии Екатеринбурга поступило в арбитраж 21 сентября 2020 г.

Ранее, в августе текущего года, арбитраж признал жилищно–строительный кооператив «Уралэнергостройкомплекс» банкротом, в его отношении открыли конкурсное производство сроком на один год, до 06 августа 2021. Конкурсным управляющим должника утвержден Илья Никонов. Он не возражал против включения мэрии в список кредиторов. Арбитраж также признал требования законными.

Суд признает установленными требования Администрации города Екатеринбурга и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника в состав четвертой очереди в размере 19 744 644 руб. 35 коп., в том числе 9 665 151 руб. 88 коп. основного долга, 10 079 492 руб. 47 коп. пени, — говорится в определении суда.

Одним из учредителей обанкротившегося ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» выступает экс-депутат городской думы Екатеринбурга Игорь Плаксин. ЖК «Новый Уктус», о котором идет речь, начали строить в 2014 г. Застройщик планировал возвести 25-этажный дом с собственной газовой котельной и подземным паркингом. В ЖСК вступили почти 200 пайщиков, от которых застройщик получил в общей сложности 515 млн руб. Однако у компании начались финансовые проблемы, работы на стройплощадке остановились. В 2017 г. дом признали проблемным и включили в план-график мер помощи дольщикам и пайщикам. В итоге объект достраивала компания ТЭН, существенно снизив высотность здания — с 25 до 16 этажей. Покупатели получили свои квартиры в 2020 г. — через шесть лет после начала строительства.

Еще одним проблемным объектом Игоря Плаксина был ЖК «Первый Николаевский», в который входило сразу три дома разной этажности: 14, 25 и 32 этажа. Этот комплекс достраивала компания Prinzip.

Отметим, для строительства объектов, которые возводили подконтрольные Игорю Плаксину компании, привлекались также банковские кредиты. Администрация Екатеринбурга обеспечивала их муниципальной гарантией. После того как строительные фирмы и самого Игоря Плаксина признали банкротами, суд обязал мэрию выплатить кредиторам — Примсоцбанку и Екатеринбургскому муниципальному банку — долги экс-депутата, по которым администрация предоставляла гарантию.

Как ранее рассказывал DK.RU, в общей сложности мэрия выплатила Примсоцбанку из бюджета Екатеринбурга 215 млн руб по долгам Плаксина. Последнюю сумму — 14 млн руб. — утвердили 1 октября в Арбитражном суде Свердловской области.

Иск о банкротстве Плаксина Примсоцбанк подал в 2018 г. — из-за того самого кредита, который не вернула компания «Стройуниверсал» — она выступала генподрядчиком подконтрольной Плаксину фирмы НП «Уралэнергостройкомплекс», которая привлекала средства пайщиков и дольщиков для жилищного строительства. Сумма долга составляла около 300 млн руб.

Примсоцбанк — не единственное кредитное учреждение, перед которым мэрии приходится гасить долги скандального застройщика. В феврале 2020 г. мэрия Екатеринбурга признала долг в 46,7 млн руб. перед Екатеринбургским муниципальным банком и обязалась раз в три месяца возвращать по 5,8 млн руб. до 2022 г., сообщал DK.RU.