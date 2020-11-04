Топ-10 ресторанов Екатеринбурга. Куда сходить до нового локдауна (если он будет)

Подведены итоги уральского этапа Национальной ресторанной премии Wheretoeat. Несмотря на то, что в нем участвовали заведения из Челябинска и Тюмени, в топ-10 вышли только рестораны из Екатеринбурга.

Независимая ресторанная премия Wheretoeat учреждена в 2013 г. Ассоциацией российских гастрономических журналистов. Лауреаты определяются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

Уральский этап премии проводится во второй раз. Теперь финалисты будут бороться за победу в общероссийской премии. Итоги Wheretoeat Russia подведут в феврале 2021 г. в Москве.

В рамках уральского этапа премии оценивались заведения из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Однако в топ-10 смогли выйти только рестораны из Екатеринбурга:

1 место — «Гастроли»

2 место — MOMO

3 место — «Сойка»

4 место — Cibo

5 место — «Горожане»

6 место — MetisKitchen

7 место — «Барборис»

8 место — «Агонь»

9 место — BBQ RATSKELLER

10 место — «Гады, крабы и вино»

Также были названы победители четырех специальных номинаций: шеф-поваром года стал Эдуард Архипов из ENGELS и «Гастролей», а сомелье года — Сергей Черепанов из SEKTA Organic Wine Bar. «Баром года» стал Double Grill & Bar. Победу в номинации «Выбор СМИ» одержал ресторан MOMO. Таким образом, все спецноминации также достались Екатеринбургу.

Добавим, что лучших рестораторов Екатеринбурга называют и в рамках премии «Человек года», учрежденной изданием «Деловой квартал». Звание «Ресторатор года» присуждалось уже трижды: в 2016 г. его обладателем стал ресторатор Олег Ананьев, в 2017 г. — Валентин Кузякин, владелец заведений «Гастроли» и «Гады, крабы и вино», в 2018-м — Татьяна Заводовская, основатель кафе «Мы есть». В 2020 г. представители ресторанного рынка оцениваются в рамках номинации «Трансформация бизнеса. Услуги и сервис». Лауреаты будут названы в конце ноября.

Между тем ситуация на ресторанном рынке продолжает оставаться сложной. И хотя страна и регион не закрыты на локдаун из-за второй волны коронавируса, с прошлой недели для заведений общепита начали действовать жесткие ограничения. Так, запрещена работа ресторанов, баров и концертных площадок в период с 23.00 вечера до 6.00 утра. Мера введена бессрочно и может быть отменена указом главы Свердловской области.

Кроме того, в регионе сложилась уникальная ситуация: только здесь от владельцев точек общепита требуют и соблюдение дистанции, и установку защитных экранов одновременно. Представители региональной Ассоциации кулинаров обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с предложением компенсировать затраты на возведение зонирующих перегородок.

Динамика заболеваемости в Свердловской области сохраняется на прежнем уровне: в сутки COVID-19 заболевают в среднем 270-280 свердловчан. 4 ноября стало известно о том, что коронавирусом заболел депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, сообщал DK.RU.