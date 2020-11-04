У депутата Госдумы Александра Петрова коронавирус. Главное о ситуации в регионе

Организации и учреждения продолжают переходить на дистант (школы, вузы) или закрываются на карантин (театры, Гордума). Отменены концерты и крупные спортивные мероприятия. Не выдерживает и бизнес.

Депутат Госдумы от Свердловской области, председатель совета директоров фармацевтического предприятия «Медсинтез» Александр Петров заразился коронавирусом.

Пуля догнала. Вирус прилетел. С февраля с ним в прятки играл, работать надо было. <...> Но пришли пленарные дни. По четыре-шесть часов в зале. Усилил профилактику до нормы инструкции по лечению РНК-вируса. Но бросило в пот не по-детски и захотелось стать ленивым. Сдал мазок и антитела, до кучи гемостаз, общий, биохимию и еще показатели других возможных вариантов. Привет прилетел через часы, — написал парламентарий в своем фейсбуке.

Петров добавил, что у него 1% поражения легких, он вынужден уйти на самоизоляцию.

Добавим, на «Медсинтезе» (располагается в г. Новоуральск) работают сразу над двумя вакцинами от коронавируса. Речь идет о вакцине «Спутник V», созданной в московском НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, и вакцине «Урал» — собственной разработке завода. Кроме того, предприятие выпускает противовирусный препарата «Триазавирин», который активно применяют для профилактики коронавируса.

Между тем за минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 277 человек. Из них 132 в Екатеринбурге. В Каменске-Уральском — 21, в Нижнем Тагиле — 30, в Первоуральске — 13. Восемь пациентов скончались.

Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 37 326 жителей региона. На 4 ноября выздоровел и был выписан из больниц 29 431 пациент. Умерли 800 жителей Свердловской области.

Сейчас в коронавирусных госпиталях находится 7 751 человек. 312 пациентов — в тяжелом состоянии, 243 — в реанимации, 169 подключены к аппаратам ИВЛ.

Организации и учреждения Свердловской области продолжают переходить на дистанционную работу или закрываются на карантин. Студентов крупнейших вузов отправили на удаленку до 1 февраля 2021 г. В школах сначала продлили каникулы, затем вице-губернатор Павел Креков объявил, что первая учебная неделя после каникул пройдет на дистанте. Позже эту информацию продублировал в своем инстаграме губернатор Евгений Куйвашев, причем многие СМИ трактовали его сообщение как анонс дистанционного обучения до конца года.

Отменяют массовые мероприятия и концерты как городские театры, так и большие общественные площадки — «Екатеринбург-ЭКСПО» и «Ельцин-Центр». Крупные спортивные события перенесены на 2021 г.

На карантине с этой недели находится екатеринбургская Дума и митрополит Кирилл.

Несмотря на то, что официально страна и регион не закрыты на локдаун, из-за последствий экономического спада закрываются независимый ритейл и рестораны. Так, по данным газеты «Коммерсант», после 10 лет работы закрылся ресторан японской кухни «Тануки», который находился напротив железнодорожного вокзала в здании Marins Park Hotel.

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2020 г. свердловчане существенно потеряли в доходах, в связи с чем сократили и свои расходы: на кафе и рестораны (-83%), на отдых вне дома и культурные мероприятия (-53%), на покупку одежды и обуви (-32%).