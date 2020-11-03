Последствия COVID-19: уральских школьников уводят на дистант, а театры отменяют спектакли

После каникул, которые закончатся 9 ноября, школьники Екатеринбурга еще неделю проведут дома на дистанционном обучении. Мера необходимая: в регионе растет количество новых случаев коронавируса.

Школьники Свердловской области после окончания каникул еще неделю проведут на дистанционном обучении, об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков:

Принято решение о том, что по завершении каникул мы еще на одну неделю переведем детей на дистанционное обучение. Нас интересует не столько разобщение детей, сколько разобщение взрослых, потому что учителя стали за последнее время одной из самых болеющих категорий.

Напомним, школьники ушли на каникулы 22 октября. Как рассказывал DK.RU, по решению правительства Свердловской области каникулы продлили до 9 ноября. Такое решение было связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ, рассказывал DK.RU.

Как сообщает JustMedia.ru, за последние сутки в Свердловской области выявлено 283 случая коронавируса. Из них 188 случаев приходится на жителей Екатеринбурга. Общее число инфицированных с начала пандемии — 37 049 человек.

Эпидемиологическая ситуация вносит коррективы и в работу учреждений культуры столицы Урала. Как пишет «Коммерсант-Урал», крупные театры Екатеринбурга вынуждены идти на замены, переносы или полные отмены спектаклей из-за болезни актеров.

Так Екатеринбургский театр оперы и балета ранее отменил все спектакли до 1 ноября. Возобновить работу там планируют с 4 ноября.

В ТЮЗе были вынуждены отметить онлайн-трансляцию спектакля «Каштанка» из-за болезни актера. Кроме того, там вынуждены вводить замены в программу и отменять некоторые спектакли. Например, 5 ноября вместо «Собачьего сердца» пройдет «Прощание в июне», а спектакль «Ужасные дети», который запланирован на 5 ноября, — отменен.

Также заменяют спектакли в Свердловском театре музыкальной комедии, в Свердловском театре драмы и в Коляда-театре.