Тюменский девелопер хочет застроить участок на Сибирском тракте

О планах застройщика выйти на рынок Екатеринбурга стало известно еще в январе 2020 г. Первым проектом должен стать жилой комплекс на 93 тыс. кв. м.

Тюменский девелопер «Страна-Девелопмент» разрабатывает проект планировки территории на Сибирском тракте. Речь идет о территории бывшей нефтебазы «Газпромнефти». Неподалеку там расположен автосалон «Тойота центр Екатеринбург Восток».

В компании застройщика Е1 рассказали:

Мы разрабатываем проект планировки, разрешение на это получено. Будет ли это жилье или что-то еще, пока остается под вопросом. Конечно, хочется построить жилой комплекс, но какой проект утвердят в конечном итоге, мы сказать не можем.

Территория планировки выделена красным

В администрации Екатеринбурга подтвердили, что участок на Сибирском тракте готовится к застройке:

На этом месте предполагается многоэтажная жилая застройка. На сегодняшний день документация по планировке территории в полном объеме в адрес Главархитектуры не поступала.

Ранее сообщалось, что застройщик планирует возвести в уральском мегаполисе жилой комплекс на 93 тыс. кв. м.

Как рассказывал DK.RU, о планах тюменского девелопера выйти на рынок Урала стало известно в январе 2020 г. Компания основана в 2008 г. в Тюмени. На ее счету проекты в родном городе — жилые комплексы суммарной площадью больше 800 тыс. кв. м. и ТРЦ «Тюмень Сити Молл», а также апарт-комплекс бизнес-класса в Донском районе Москвы. Заявлено, что в планах на 2020 г., помимо стройки в Екатеринбурге, возведение жилого комплекса на 52 тыс. квадратов в Санкт-Петербурге и по одному проекту в столице и в Тюмени.

Глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков так комментировал выход на рынок нового игрока: