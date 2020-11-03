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После коллапса правительство упростило систему маркировки лекарств

После коллапса правительство упростило систему маркировки лекарств
Иллюстрация: Пресс-служба правительства РФ

Дефицит лекарств и жалобы фармпроизводителей на многочисленные сбои в системе маркировки лекарств Михаил Мишустин согласился упростить их оборот — временно.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил порядок работы с системой мониторинга лекарств из-за повышенного спроса и эпидемии, сообщается на сайте кабмина. Упрощенный режим будет действовать до тех пор, пока все участники отрасли не будут готовы к системе маркировки. 

Вот что меняется с выходом постановления Мишустина:

  • Аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приёмке успешно зарегистрированы, не нужно.
  • До 1 июля 2021 г. вводятся упрощённые механизмы «обратной приёмки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны.
  • При обороте участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и реализовать.
  • При ввозе лекарств в Россию импортёры могут не дожидаться от держателей или владельцев регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза. Сведения будут автоматически подтверждать сама система путём проверки кода товара и данных участника. Это повысит скорость операций с препаратами для всех участников за счет снижения зависимости от задержек на стороне поставщиков лекарств.
  • До 1 февраля 2021 г. вводится дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки — сканировать их на кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются. Участники по-прежнему должны подавать сведения в систему, но имеют право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут. Такой режим исключает создание «пробок» и ускоряет движение препаратов. Одновременно это даёт возможность участникам более качественно подготовиться к следующим этапам внедрения системы – для исключения сложностей при работе в будущем.

Во всех случаях системой будет достраиваться цепочка движения препаратов и проводиться анализ подаваемых данных. Это обеспечит контроль безопасности и легальности лекарств.

Ранее сбои в работе системы маркировки лекарств привели к их дефициту: «зависли» 40 млн упаковок более 450 препаратов. Производители жаловались, что при вводе лекарств в гражданский оборот: задержки составляют одну-две недели, из-за чего дальнейшее движение препаратов заблокировано. На нехватку лекарств в аптеках жаловались граждане, руководители благотворительных фондов написали открытое письмо о критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов. 

После многочисленных сбоев и задержек участники фармацевтического рынка просили премьер-министра упростить маркировку лекарств на время эпидемии.

Автор: Андрей Пермяков
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