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В Екатеринбурге неизвестные развесили листовки с портретом Макрона и подписью «Собака»

В Екатеринбурге неизвестные развесили листовки с портретом Макрона и подписью «Собака»
Иллюстрация: ЕАН

Такое же фото недавно в социальных сетях разместил чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Таким образом он осудил поведение французского президента, который заявил, что ислам находится в кризисе.

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге обклеили остановочный комплекс «Оперный театр» рядом с университетом УрФУ  листовками, на которых изображен портрет Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице и подписью «Собака», пишет ЕАН

Екатеринбург не остался в стороне. Остановка вся заклеена этими портретами, все они в файликах, чтобы не промокли. На остановочном комплексе есть такой же навес рядом, и оба обклеены. На других остановочных пунктах портретов не видели, явно акция рассчитана на студентов универа, — рассказали ЕАН очевидцы, приславшие фото.

Такое фото, но без надписи, недавно выкладывал в своем Instagram чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов:

Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман, — писал спортсмен.

Таким образом, он критиковал президента Франции за высказывания об исламе. Как рассказывал DK.RU, Макрон отмечал, что его страна усилит борьбу с радикальным исламизмом и добавил, что исламская религия переживает кризис.

Заявление было сделано президентом Франции после убийства учителя истории школы в пригороде Парижа Самюэля Пати, который показывал ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. После этого события в стане произошло сразу несколько нападений исламистов на мирных граждан, в результате которых скончались несколько человек.

В России против Макрона выступил также президент Чечни Рамзан Кадыров, который осудил убийство учителя, но сказал, что тот, показывая карикатуры, сам спровоцировал нападение.

Автор: Екатерина Тарханова
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