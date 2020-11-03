«Отвратительный теракт». В Вене джихадисты устроили стрельбу: есть погибшие и раненые

В шести разных местах столицы Австрии неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия: один террорист убит, но еще несколько находятся на свободе.

Вечером в понедельник 2 ноября в столице Австрии Вена неизвестные устроили стрельбу, в которой погибло не менее двух человек, минимум 15 ранены, в том числе один полицейский. Как сообщает австрийский телеканал QRF, нападения произошли в шести разных местах центра города, один из террористов застрелен полицией. Власти призвали людей не покидать свои дома и не вести детей в школы во вторник, не пользоваться общественным транспортом.

Сейчас по крайней мере один нападавший находится в бегах, полиция разыскивает террористов, на границах усиливается контроль. Один из терактов произошел рядом с израильской культурной общины Вены и ее синагоги. Преступники вели беспорядочную стрельбу по прохожим из автоматических штурмовых винтовок.

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц назвал случившееся ужасным терактом и сказал, что полиция примет решительные меры против виновных. По его словам, мотивы нападения пока не известны.

К нападениям могут быть причастны джихадисты, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает информационную активность боевиков. По данным портала, джихадисты назвали атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которую возглавляет США.

Во второй половине октября волна исламистских терактов прошла во Франции. 16 октября 18-летний урожденный чеченец отрезал голову школьному учителю за то что тот показывал ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда, убийцу застрелила полиция. Затем, 29 октября, произошло сразу несколько нападений: в Ницце террорист убил трех человек ножом. В городе Авиньон мужчина с ножом и пистолетом угрожал людям, его застрелили при задержании, а в Саудовской Аравии, в городе Джидда местный житель ранил охранника французского консульства, напавшего арестовали.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после нападений обещал усилить борьбу с радикальным исламизмом: «На нас — вновь — нападают за наши ценности. За наш вкус к свободе. За эту возможность на нашей земле верить свободно и не уступать террору. И я говорю это сегодня вновь: мы ни в чем не уступим».