Часы императора, приглашение от Ингеборги Дапкунайте: первые лоты Екатерининской Ассамблеи

На главном благотворительном аукционе Свердловской области разыграют золотые часы самой известной в дореволюционной России часовой марки «Павел Буре». Что еще подготовили благотворители?

Одним из первых лот представил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов. В 2018 г. Россия принимала один из самых ярких спортивных турниров планеты — Чемпионат мира по футболу FIFA. В качестве благотворительного лота авиакомпания представила уникальную футболку с автографами всех игроков сборной России по футболу-2018. «Уральские авиалинии» бережно хранили ее в музее, чтобы на благотворительном вечере она принесла радость ее обладателю, а полученные средства помогли детям.

Фото: пресс-служба Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей

Наградные золотые часы Его Императорского Величества (1907–1908 гг.) выставил на аукцион директор ООО «Малышева 73» Игорь Заводовский. Женские золотые часы самой известной в России часовой марки «Павел Буре» изготовлены по заказу Его Императорского Величества. История часовой династии Буре неразрывно связана с историей страны в XIX веке. Торговый дом Павла Буре производил и продавал карманные, настенные, каретные, настольные, а позже и наручные механические часы. Павел Карлович, а затем и его наследник Павел Павлович Буре занимали должность штатного оценщика часов и иных механических изделий для Его Величества.

На лицевой крышке часов изображен Государственный герб, который устанавливался для награждений к юбилею «300 лет Дома Романовых». К лоту прилагается экспертное заключение.

Актриса Ингеборга Дапкунайте в качестве лота на Екатерининскую Ассамблею дарит сертификат на посещение спектакля «Разбитый кувшин» Театра Наций.

Лот включает в себя приглашение на спектакль на 2 персоны, а также возможность после его окончания прогуляться за кулисами Театра Наций в кампании актрисы, выпить бокал шампанского, получить фото на память и фирменную программку с ее автографом. Для участников Екатерининской Ассамблеи актриса записала видеообращение.

Спектакль «Разбитый кувшин», по словам режиссера Тимофея Кулябина — это изящный, смешно сочиненный анекдот: в маленький европейский городок приезжает почти гоголевский ревизор Вальтер (Ингеборга Дапкунайте), и местному судье приходится разбирать дело, главным виновником которого является он сам.

Напомним, что благотворительный вечер Екатерининской Ассамблеи состоится 4 декабря. Это будет десятая по счету, юбилейная Ассамблея.

Все средства, собранные на благотворительном вечере, будут направлены на реализацию проекта победителя Екатерининской Ассамблеи-2020. В этом году им стала Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна с проектом «Здоровье ученика – приоритет школы!», который предполагает капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а так же диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Стоимость проекта составляет 16 млн руб.

Если собранная сумма превысит сумму, заявленную проектом, благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим второе и третье место в рейтинговом голосовании.

Второе место заняла организация «Благое дело» с проектом «Социополис — новая модель жизнеустройства людей с инвалидностью в Свердловской области». Проект предполагает создание инклюзивного комплекса «Социополис» в п. Верх-Нейвинский, включающего сопровождаемое проживание, трудозанятость и социокультурную инклюзию для людей с инвалидностью. Запрашиваемая сумма — 22 млн руб.

На третьем месте фонд «Подари жизнь» с проектом «Современная диагностика детского рака в регионах». Цель проекта – оснащение Областной детской клинической больницы г. Екатеринбурга оборудованием для современной диагностики детского рака и генетических заболеваний. Бюджет проекта — 22 млн руб.

Стоимость билета в этом году составит 40000 руб. Средства, собранные от продажи билетов, также будут направлены на реализацию благотворительных проектов.

«Деловой квартал» | DK.RU традиционо выступает информационным партером главного благотворительного события Свердловской области.