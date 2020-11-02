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Чиновники и собственники делят недостроенную гостиницу. Но готовы договориться

Чиновники и собственники делят недостроенную гостиницу. Но готовы договориться
Иллюстрация: ural-n.ru

Конфликт между собственниками недостроенной гостиницы «Дели» на ул. Куйбышева и областными властями в лице Мингосимущества может закончиться мировым соглашением.

#КОНФЛИКТ#ДОЛГОСТРОЙ#НЕДВИЖИМОСТЬ

О готовности урегулировать спор в досудебном порядке сегодня заявили представители Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, пишет ЕАН. Такое заявление чиновники сделали во время заседания в областном арбитраже. Одновременно они ходатайствовали о переносе срока нового заседания на 2 декабря. Суд это ходатайство удовлетворил.

Ранее DK.RU уже рассказывал историю недостроя. Здание гостиницы площадью 26,4 тыс. кв. м начала возводить еще в 1995 г. российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели», однако через два года она прекратила работы. К тому моменту успели закончить только кирпичный остов здания. Позднее его выкупил бизнесмен Сергей Флеганов. В 2013 г. он заявлял, что готов финансировать достройку объекта, но с профилем здания долго не могли определиться. Мэрия настаивала на строительстве большого отеля, который должен был помочь решить все вопросы с размещением гостей во время чемпионата мира по футболу в 2018 г. Однако инвестор хотел построить торгово-деловой центр, который планировалось сдать к августу 2017 г. Стройка ненадолго возобновлялась, но затем снова остановилась. 

В феврале 2019 г.  администрация Екатеринбурга начала переговоры о сносе недостроенной гостиницы «Дели». Как сообщал DK.RU, ликвидация здания вошла в число проектов, которые городские власти планируют реализовать к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 г. Позже стало известно, что переговоры мэрии с предпринимателем ни к чему не привели. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отмечал, что собственник готов отказаться от прав на гостиницу за 1 млрд руб., однако для города эти расходы неподъемны. 

Сергей Флеганов выставлял долгострой на продажу за 700 млн руб., но затем снял объявление на время поиска компромисса с мэрией. Александр Высокинский заявлял, что в 2020 г. закончится срок аренды участка под недостроем, после этого мэрия через суд будет изымать участок и договариваться о компенсации с собственником, рассказывал DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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