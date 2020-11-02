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Москва выделила регионам деньги на лекарства для тех, кто болеет COVID дома

Москва выделила регионам деньги на лекарства для тех, кто болеет COVID дома
Иллюстрация: архив DK.RU

Свердловская область получит от федеральных властей свыше 162 млн руб., чтобы обеспечить бесплатными лекарствами амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией.

#БЮДЖЕТ#КОРОНАВИРУС#ВЛАСТИ

Постановление о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Федеральные деньги власти региона должны направить на закупку лекарственных препаратов для пациентов с COVID-19, которые проходят лечение на дому.

Согласно рекомендациям Минздрава, для лечения пациентов с COVID-19 назначают шесть препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин и интерферон-альфа. Цены на некоторые из них сложно назвать доступными, к примеру, фавипиравир стоит порядка 11 тыс. руб. Препараты будут выдавать бесплатно, но получить их можно только после того, как лечащий врач выпишет соответствующий рецепт.

Инициатива выделить субъектам РФ деньги на бесплатные лекарства для больных COVID-19 исходит от президента страны Владимира Путина. Он озвучил ее 28 октября на совещании с правительством странысообщал DK.RU. Кроме того, глава России поручил выделить 10 млрд руб. на закупку регионами средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Деньги возьмут из резервного фонда.

В общей сложности на обеспечение лекарственными препаратами амбулаторных больных коронавирусом в регионы направят более 5 млрд руб. В Свердловскую область поступит около 162,222 млн руб.

Напомним, регион замыкает ТОП-5 субъектов РФ по количеству заболевших COVID-19. Впереди — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область. Всего за время пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 36 766 свердловчан.

Автор: Инна Вейн
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