Витрины магазинов забиты фанерой, в города стянуты силовики. Как США готовятся к выборам

Завтра в Соединенных Штатах пройдут выборы президента. Власти штатов готовятся к массовым беспорядкам, бизнес заколотил витрины и считает предполагаемые убытки. Рубль на фоне неизвестности идет вниз.

Столица США готовится к массовым акциям протеста. Фасады гостиниц, банков, магазинов и ресторанов обшили защитными деревянными панелями, силовики направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий, пишет ВВС.

Опрос общественного мнения, проведенный в конце октября компанией YouGov, показал, что почти 56% американцев уверены, что день голосования в США будет сопровождаться массовыми акциями и вспышками насилия. Сразу в нескольких штатах и крупнейших городах страны готовятся к самому худшему сценарию.

На прошлой неделе губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом заявил СМИ, что власти штата ожидают протесты во время подсчета голосов, а объявление результатов голосования может привести к реальным столкновениям сторонников Трампа и Байдена. Мэрия Чикаго, готовясь ко дню голосования, провела специальные общегородские учения всех оперативных служб.

Учитывая то, что происходило весной и летом, мы не ожидаем, что события будут мирными, и готовимся к худшему, — откровенно заявила во время пресс-конференции на прошлой неделе мэр Чикаго Лори Лайтфут.

Министерство внутренней безопасности США уже отправило дополнительные подразделения спецназа в крупнейшие города страны для охраны федеральных зданий.

Источники CNN в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США только если победу на выборах одержит Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, где большинство населения поддерживает демократов. При этом чиновники уверены, что в случае победы Джо Байдена масштабных протестных акций ожидать не стоит.

Так считают во многом потому, что сам Дональд Трамп в последние месяцы не единожды заявлял о том, что голосование будет сопровождаться масштабными фальсификациями, и призывал своих сторонников «прийти на избирательные участки» в день выборов для того, чтобы помешать демократам «отобрать у него победу».

При этом Трамп так и не ответил на вопрос о том, согласится ли мирно передать власть в случае проигрыша, а в минувшую пятницу, 30 октября, на своей странице в Twitter заявил, что считает возможную победу Джо Байдена абсурдной и возможной только в том случае, если в процесс подсчета голосов по какой-то причине вмешается Верховный суд.

Избирательный штаб Байдена на это заявление ответил лаконично: «Правительство Соединенных Штатов прекрасно подготовлено к тому, чтобы вывести из Белого дома того, кто проник туда незаконно».

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Возможные потери от предстоящих после выборов массовых акций предприниматели в Вашингоне начали подсчитывать еще за несколько недель до дня голосования.

Прошлым летом погромщики разбили стекла и повредили мебель в трех моих ресторанах. Страховые компании до сих пор не возместили нанесенный ущерб, и сейчас я могу только надеятся, что беспорядки не повторятся, а демонстрации будут мирными, — заметил Ашок Баджадж, владелец Knightsbridge Restaurant Group в американской столице.

При этом точные цифры убытков после летних акций протеста не подсчитаны до сих пор. По оценке сотрудницы вашингтонского Института страховой информации Лоретты Вортерс, ущерб может составить от $500 млн до 900 млн.

По данным вашингтонской фирмы Service Channel, предоставляющей в том числе услуги строителей, только в последние две недели октября 310 компаний обратились с заявками на возведение защитных деревянных конструкций. Более 30 фирм попросили в день выборов, 3 ноября, предоставить им вооруженных охранников.

При этом Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики, в колонке VTimes объясняет причины поражения Трампа на выборах, в котором автор практически уверен. Вот что он пишет:

— У поражения Трампа в 2020 г. две основные причины. Во-первых, некомпетентность в реализации собственного политического преимущества, полученного на выборах 2016 г., и в работе с оппозицией после 2018 г. Во-вторых, некомпетентность избирательной кампании в 2020 г. Ни уникальная консолидация Республиканской партии вокруг своего лидера, ни его собственная воля к победе не смогли компенсировать потери первых месяцев, впустую потраченного миллиарда долларов и недисциплинированности кандидата. Возможно, в отсутствие коронакризиса харизма Трампа и энтузиазм его приверженцев могли бы вытащить проигрываемую кампанию. Но коронавирус сделал это просто невозможным – мощная осенняя волна с рекордным количеством заболевающих каждый день в последние недели октября создала фон, на котором выбранный президентом месседж выглядел слабо и неубедительно.

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