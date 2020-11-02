«Важен не курс, а стабильность». В понедельник утром рубль рухнул ниже, чем в 2014 году

Курс рубля по отношению к доллару и евро рухнул сегодня с открытием торгов. Новые локдауны, цены на нефть и выборы в США привели к тому, что доллар стал стоить больше 80, а евро больше 93 рублей.

Падение цен на нефть, вторая волна пандемии и опасения, связанные с выборами в США уронили рубль. В понедельник, 2 ноября, впервые с весны 2020 года доллар стоит больше 80 рублей. Евро же побил даже рекорд декабря 2014 года и торгуется сегодня по 93,6 рубля.

После открытия Мосбиржи утром в понедельник рубль резко пошел вниз. Около 11 утра по Москве доллар стоил 80,8 рубля, это максимум с весны 2020 года, когда рухнула цена на нефть из-за ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.

Всего за неделю, с прошлого понедельника, рубль подешевел к доллару на 4,26 рубля, или 5,5%, к евро — на 3,3 рубля, или 3,6%.

Очень сильно на курс рубля повлияла цена нефти. После сообщений о введении нового карантина в Германии, Франции и Великобритании в конце прошлой недели нефть стала падать в цене, на торгах утром 2 ноября баррель Brent стоил $36,4. Всего за прошедшие две недели нефть подешевела на $6,76 за баррель, или на 15,7%.

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Цена нефти долгое время оставалась стабильной благодаря надежде на рост потребления, но вторая волна локдауна практически не оставила шансов на это.

«Цена на нефть следует за потреблением, а потребителей в Европе запирают. Рынки акций можно разогнать бесплатными деньгами [от центробанков], но с нефтью это не сработает», — заявил в пятницу, 30 октября, WSJ трейдер Global Risk Management Эдвард Маршалл.

Повторения весеннего обвала не будет, но прогнозы цен на нефть уже пересматриваются, пояснили аналитики.

Повлияло на курс рубля и то, что инвесторы сбросили валюты развивающихся стран из-за неопределенности накануне президентских выборов в США. На рубль это повлияло особенно сильно, пояснил «Коммерсанту» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев:

В рубле по-прежнему высокая геополитическая премия, которая вряд ли исчезнет до итогов президентских выборов в США.

В целом опрошенные изданием эксперты предполагали, что доллар будет стоить 80 рублей, но почти все уверены, что падение будет недолгим.

Ранее Владимир Путин, комментируя рост курса валют, заявлял:

— Мы стараемся увеличить экономический суверенитет России. В целом благодаря здравой макроэкономической политике нам это удается. Нам удалось более или менее отстегнуть экономику страны от колебаний цен на мировых торговых площадках, от цен на сырье, на нефть, на газ. Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебаний нашей национальной валюты. Центральный банк аккуратно, но принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса.

Сегодняшнее падение курса прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: