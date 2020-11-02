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В Подмосковье убит бизнесмен, прозванный «колбасным королем». Его застрелили из арбалета

В Подмосковье убит бизнесмен, прозванный «колбасным королем». Его застрелили из арбалета
Иллюстрация: Pixabay.com

Двое неизвестных в масках проникли в дом предпринимателя, связали его и требовали деньги. Полицию вызвала его сожительница, которая смогла сбежать из дома.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

В Московской области убили бизнесмена Владимира Маругова, владельца компаний «Озерецкие колбасы» и «Мясная империя», прозванного «Колбасным королем». В ночь на 2 ноября двое людей в масках проникли в его дом, связали предпринимателя и его сожительницу и застрелили Маругова из арбалета, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. 

Подруге бизнесмена удалось скрыться через окно и вызвать сотрудников полиции из дома соседей. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По версии следствия, напавшие проникли в баню, стоящую на территории домовладения, связали хозяина дома и его супругу, а затем стали требовать деньги, хранившиеся в доме. После того как женщина смогла сбежать и вызвать полицию, следователи обнаружили на месте убийства арбалет и еще несколько улик. Нападавшие скрылись на машине — ее удалось найти в одной из деревень Истринского городского округа.

По информации Life.ru, нападавших уже удалось задержать по горячим следам. Эту информацию подтвердила и мать Маругова.
 
Владимир Маругов также является совладельцем компании «Строй проект». В отношении бизнесмена в 2016-2019 гг. проходила процедура банкротства.
Автор: Андрей Пермяков
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