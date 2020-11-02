В Екатеринбурге на карантин по коронавирусу ушли гордума и митрополит

Количество новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией чуть ниже, чем неделю назад, но показатели пока превышают те, что были в августе и сентябре.

За последние сутки, по данным регионального оперштаба, в Свердловской области выявлено 279 новых случаев заболевания COVID-19.

Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжелое, 237 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 158 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести — 1156. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщает оперштаб.

Из-за опасности распространения инфекции 2 ноября на карантин ушла городская дума Екатеринбурга — COVID-19 обнаружили у нескольких сотрудников аппарата. Как сообщает пресс-служба органа, ближайшие заседания комиссий думы, назначенные на 3 и 10 ноября, перенесены на неопределенный срок. Отметим, что ранее на карантин уходили депутаты свердловского Заксобрания, заседание региональной думы отложили на месяц.

Также о выходе на недельный карантин сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. 1 ноября он совершил литургию в домовом храме Свято-Симеоновского архиерейского подворья в Екатеринбурге, а уже 2 ноября в епархии сообщили о временной изоляции владыки.

Глава митрополии находится на карантине после контакта с больным коронавирусом. Чтобы в условиях распространения коронавирусной инфекции не подвергать окружающих опасности, всю неделю владыка проведет на самоизоляции, — уточнил секретарь Екатеринбургской епархии иеромонах Кирилл (Корытко).

Всего за время пандемии в Свердловской области заболевание зарегистрировали у 36487 человек, напоминает JustMedia.ru. Общее число выписанных достигло 28864, скончались 784 жителя региона.

Как сообщал DK.RU, в пятницу 30 октября в Уральском федеральном университете приняли окончательное решение о переходе на удаленку. Весь учебный процесс, включая предстоящую экзаменационную сессию, переходит в дистанционный формат со 2 ноября 2020 г. до 1 февраля 2021 г.

О переходе на дистант в понедельник, 2 ноября, сообщили и в педуниверситете.

Министерство просвещения Российской Федерации согласовало осуществление образовательной деятельности на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе, — сообщается на официальном сайте вуза.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/707259.html

Исключение составят лабораторные работы для инженерных и естественно-научных направлений подготовки магистрантов и аспирантов, требующие использования исследовательского оборудования, с обеспечением необходимых санитарных норм.

Ранее о переходе на дистанционное обучение сообщили в колледже УрГЭУ, также на удаленку ушла часть групп УИУ РАНХиГС.