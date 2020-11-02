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Новые друзья и пара тысяч налички. 5 способов перестать тратить больше, чем планировалось

Новые друзья и пара тысяч налички. 5 способов перестать тратить больше, чем планировалось
Иллюстрация: pixabay.com

Перерасход денег после похода в супермаркет или веселых выходных — норма для очень многих. Но это безумно вредит и кошельку, и здоровью. Не можете взять себя в руки? Используйте эти приемы.

#ЛАЙФХАКИ

Если деньги не задерживаются у вас в руках надолго — возможно, пришло время учиться считать каждый рубль. Это не такая уж сложная наука, главное — постоянная практика. Вы увидите, что немало денег «спускаете в никуда», и это точно отразится на кошельке лучшим образом, пишет «Азбука денег».

Если вы хронически расходуете больше, чем зарабатываете, — это неминуемо приведет вас к долгам и росту кредитной нагрузки. Долги приводят к стрессу, вызывают приступы «самоедства», в целом ухудшают ваше самочувствие и лишают радости жизни. Все это в целом, кстати, вредит здоровью и может вызывать серьезные заболевания.

Вот список финансовых привычек, которые помогут обуздать приступы транжирства и помогут взять под контроль все расходы:

1) Покупайте только по списку

Совершение покупок по хорошо продуманному и заранее составленному списку гарантирует, что вы не наберете лишнего и не оставите на кассе в полтора раза больше денег, чем планировали изначально. 

2) Дайте себе время «остыть»

Если сразу после поступления денег на карту вы испытываете огромное желание бежать в магазин — не спешите. Сначала запишите все, что вам нужно и что вы хотите купить. После чего возьмите паузу: на час, на день или на неделю.

За это время вы сможете точно решить, что из списка вам точно нужно, а без чего можно спокойно обойтись.

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3) Ходите по магазинам с наличными

Оставьте все свои банковские карты дома (особенно кредитные, да еще и с большим грейс-периодом). Возьмите ровно столько наличных, сколько нужно для покупки того, что есть в заранее написанном списке.

4) Наградите себя за проявленный «героизм» в борьбе с импульсивными покупками

Полный отказ от импульсивных покупок, конечно же, невозможен — рано или поздно вы сорветесь. 

Такой смелый шопинг зачастую является скрытой формой «убегания» от накопившегося стресса, поэтому крайне важно не допустить его нарастания до критических размеров.

Дайте себе возможность периодически «выпускать пар». Для этого запланируйте «разгрузочные дни», когда вы сможете щедро побаловать себя, потратив некоторую заранее выделенную сумму (на что угодно).

5) Заведите друзей, которые бережно относятся к деньгам

Очень внимательно отнеситесь к выбору того, с кем вы обычно ходите по магазинам. Если вы отправитесь за покупками с маленькими детьми, то, скорее всего, не сможете сосредоточиться только на покупках по списку и купите что-то совершенно ненужное, только чтобы успокоить детей.

Найдите себе «хорошую компанию» из людей, которые бережно относятся к финансам и хорошо умеют «считать деньги». Тогда их финансовые привычки, скорее всего, передадутся и вам.

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Автор: Александра Клименко
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