Единороссы составили список бесперспективных депутатов. Партия ищет новые лица для выборов

«Система отбора построена так, чтобы поставить фильтр на «дилетантов». «Единая Россия» обновляет кадры: избавляется от неэффективных депутатов и ищет перспективных «политических бойцов».

Руководство партии «Единая Россия» подсчитало, что 75 действующих депутатов Госдумы по одномандатным округам имеют низкие шансы на переизбрание в 2021 г., пишет РБК со ссылкой на источники в партии и замглавы центрального исполкома «Единой России» Дмитрия Миненко. Эффективность парламентариев оценивали по работе депутатов во время региональных недель и в их общественных приемных, соцпроектам, вовлеченности в решение проблем округа, работе по защите прав граждан, активности в работе со СМИ и в соцсетях.

В число тех парламентариев, чьи шансы на переизбрание в «Единой России» считают низкими, попали зампред комитета по финансовому рынку Мартин Шаккум (Московская область), бывший глава администрации Краснодара Владимир Евланов (Краснодарский край), Андрей Каличенко (Новосибирская область), Андрей Палкин (Архангельская область), Игорь Шубин (Пермский край) и ряд других. Интересно, что Мартин Шаккум — один из старожилов парламента, он заседает там с 1999 г. Андрей Палкин — богатейший депутат из числа «новичков», избранных в 2016 г. Он говорил, что пожалел о своем желании стать парламентарием и не планирует избираться на новый срок.

Довыборы в Гордуму: финальная десятка кандидатов. Кто они?

Интересно, что одновременно с этим «Единая Россия» запустила «Федеральный ПолитСтартап», чтобы найти ярких политиков из регионов для участия в думских выборах 2021 г. Участвовать в кадровом проекте может любой человек, который хочет попробовать свои силы в политике и разделяет ценности единороссов, при этом конкурсанты не должны были ранее участвовать в выборах в Госдуму, говорит собеседник издания.

Но для выборов в Госдуму уже необходимы политические бойцы. Система отбора построена так, чтобы поставить фильтр на «дилетантов». Нужны люди, которые участвовали в избирательных кампаниях, которых знают элиты (в своих регионах), которые состоялись как общественно-политические деятели, — перечисляет он.

По итогам первого этапа будут отобраны 150–200 человек, которые пройдут обучение в Высшей партийной школе и затем должны будут реализовать в своем регионе собственный электоральный проект, «который может повысить узнаваемость и рейтинг кандидата». В число финалистов войдут 50 человек, которые пройдут второй этап обучения, а затем к ним прикрепят наставников — политиков и политтехнологов.