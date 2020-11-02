Ритейлеры вводят мораторий на повышение цен поставщиками

Поставщики попали в ножницы: расходы на производство сильно выросли, а отдельные торговые сети отказываются повышать закупочные цены — покупательская способность граждан и без того невысока.

Продуктовая сеть «Верный» (более 930 магазинов) ввела мораторий на пересмотр закупочных цен до конца года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке. В письме ритейлера одному из поставщиков говорится, что компания «понимает» влияние на цены колебаний курса доллара, роста цен на сырье и других издержек. Однако в период пандемии и сокращения реальных доходов граждан переложить повышение цен на покупателей ритейлер считает «невозможным» и до конца года будет отказывать по таким предложениям.

И в других сетях, в частности, «Магнит» и X5 Retail Group, может действовать неформальный мораторий на повышение цен, говорит собеседник газеты, но в самой Х5 заявили, что моратория на принятие новых цен, предложенных поставщиками, нет. Утверждают об этом и в торговой сети «Лента».

Мы получаем уведомления о повышении цен в текущем режиме и даем обратную связь, просим обосновывать, показывать структуру факторов, которые повлияли на рост себестоимости, — говорят в Х5. В компании утверждают, что за счет собственной прибыли сглаживают рост цен поставщиков в течение нескольких недель после обновления стоимости.

Многие ритейлеры в одностороннем порядке заявили мораторий на изменение цен поставщиками, не снижая собственную наценку, говорит зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Тогда как большинство производителей продуктов сглаживают цены за счет собственной рентабельности, но бесконечно это продолжаться не может. Так, производители хлебобулочных изделий сейчас работают с рентабельностью 0,5%: с начала 2020 г. мука подорожала на 18–21%, сахар — на 100%, а растительное масло — на 50%, указывал Российский союз пекарей в письме к Минсельхозу.

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При этом реальные доходы граждан за январь—сентябрь 2020 г. упали на 4,3% год к году, а оборот розничной торговли сократился на 4,8%, до 23,92 трлн руб. год к году. Крупнейшие сети зарабатывают, но в условиях сжатия рынка деньги теряют средние игроки, и ритейлеры, которые первые пойдут на повышение цен, попадут в заведомо проигрышное положение, говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

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