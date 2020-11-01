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Министра транспорта России отправляют в отставку

Министра транспорта России отправляют в отставку
Иллюстрация: Федеральное дорожное агентство Минтранса РФ

Евгений Дитрих, занимающий свой пост с 2018 г., может покинуть свой пост. В числе его возможных преемников называют гендиректора «Аэрофлота» и руководителя Росавиации.

#НОВОСТИ

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ближайшее время может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на несколько источников. Среди возможных кандидатур на пост министра рассматриваются заместители г-на Дитриха Андрей Костюк и Александр Нерадько, а также гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев

В пресс-службах правительства и Минтранса не стали комментировать возможную отставку Евгения Дитриха. По данным собеседника издания, назначить нового министра транспорта могли еще весной, но из-за кризиса, вызванного коронавирусом, этот вопрос отложили. Гражданская авиация сильно пострадала во время кризиса, поэтому назначение министром Александра Нерадько, который работает в структурах Минтранса с 1985 г., или назначение Виталия Савельева вполне вероятно. 

Нерадько с 2009 г. является главой Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), а с марта 2020 г. — и первым замминистра транспорта. Евгений Дитрих занимает пост министра с 2018 г.

 

Автор: Андрей Пермяков
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