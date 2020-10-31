Маркетинг-2020: принципиально другой рынок и перспективы. Что изменилось за эти месяцы?

Как продвигать товары и услуги в условиях изменившейся реальности? Системно и не забывая, что даже самый нужный и лучший продукт сам по себе не найдет покупателей. ПРАКТИКА.

Продать даже великолепный продукт без маркетинга крайне сложно. Маркетинг неотделим от продукта, он закладывает ценность, смыслы, определяет каналы и целевую аудиторию, а не ограничивается только продвижением, рассказала «Русбейс» Юлия Воликова, основатель сервиса exeDrive. Она пояснила, чем живет современный маркетинг и какие тренды будут определять его в ближайший год. Главное — в материале DK.RU.

Пандемия как триггер перемен

Пандемия стала главным системным вызовом 2020, оказав максимальное влияние на рынок. Уже понятно, что многие перемены с нами надолго. Например, переход в онлайн и элитаризация офлайна. В то время как онлайн-обучение и распределенные команды, которые встречаются только в Zoom, стали массовыми, услуги, которые раньше оказывались на потоке, перешли на уровень элитарного сервиса.

Спорт, медитации, развлечения — все это теперь в формате персональных услуг и закрытых тусовок для своих.

Вторая важная перемена — осознанное потребление. Прагматичный подход клиентов во многом стал результатом упадка экономики и снижения достатка. В несколько раз увеличилось время принятия решения о покупке. Теперь нужно больше касаний и более эффективная сегментация. А фиксация на болях клиента постепенно трансформировалась в работу с ценностями.

Распространение коронавируса привело к тому, что брендам пришлось на ходу менять свои маркетинговые стратегии — находить смелые решения на стыке сфер и много креативить.

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Новые инструменты

С каждым годом маркетинг обрастает все большим количеством инструментов, которые быстро сменяют друг друга на пьедестале популярности. Сейчас на пике короткие видеоформаты, которые придают рекламе эффект реалити-шоу (TikTok, сторис в Instagram, быстрые видео в Telegram). Новую жизнь получили подкасты, которые отлично подходят для фонового режима.

Продолжают активно внедряться чат-боты, основные преимущества которых — 24-часовое обслуживание и мгновенное реагирование. Крупные компании тратят все больше сил на персонализацию своего продвижения по аналогии с Amazon или Netflix.

Data-driven маркетинг

Маркетинг, основанный на анализе данных, активно набирает популярность. Идея в том, что все решения должны базироваться на оцифрованных гипотезах. Чем больше данных, тем точнее можно предсказать результат маркетинговых активностей.

Умение анализировать данные — один из самых востребованных навыков среди маркетологов 2019-2020 года. Согласно McKinsey, у активных пользователей клиентской аналитики в 23 раза больше шансов превзойти своих конкурентов в привлечении новых клиентов.

Автоматизация

Объем мирового рынка автоматизации маркетинга оценивался в 4,06 млрд долларов США в 2019 году, и ожидается, что в период с 2020 по 2027 год среднегодовой темп роста составит 9,8%. Цифровизация, проникновение интернета, увеличение объемов больших данных и решений для их анализа, спрос на автоматизацию бизнеса и аналитику способствуют росту рынка.

Цель автоматизации — отдать всю рутинную работу машинам и сфокусироваться на концептуальных и стратегических задачах. Ключевая технология здесь — искусственный интеллект, который открывает невероятные возможности в индустрии.

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Фокус на системность

Маркетинг как огромная мозаика из тысячи фрагментов: инструментов, направлений, форматов. И, к сожалению, это многообразие часто расфокусирует внимание специалистов — немногие способны видеть всю картину целиком. Из-за этого инструменты превращаются в самоцель, а маркетинг — в бесконечный процесс без результата, когда вместо решения концептуальных задач маркетологи по пять раз переделывают сайт или накручивают лайки в Instagram.

Появление системной модели маркетинга и маркетологов, способных собирать из разрозненных фрагментов пазла стройную концепцию, ориентированную на бизнес-результат, — это основная цель, к которой сейчас стремится вся индустрия. Важно, чтобы любой шаг был экономически оправдан и интегрирован в понятную стратегию.

Маркетинг будет становиться все более адаптивным, технологичным и комплексным. Как мелким стартапам, так и крупным корпорациям сейчас важно успевать за этими переменами.