Роспотребнадзор: заболевший COVID-19 становится заразным уже за 2 дня до первых симптомов

Россиянам объяснили, когда больные коронавирусом могут заразить максимум людей. Заразным человек становится в момент, когда и не подозревает о болезни. Тем временем в Подмосковье — новые ограничения.

В Роспотребнадзоре объяснили, в течение какого времени заболевший коронавирусом остается заразным. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сказала, что заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19 является максимально заразным за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.

«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни», — сказала эксперт.

По ее словам, возможность передачи вируса в более поздние сроки маловероятна, пишет РБК.

Напомним, за последние сутки в России поставлен очередной рекорд по числу заболевших: 18 140 новых случаев коронавируса, при этом 334 летальных исхода. С понедельника, 2 ноября, в Подмосковье вводят режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. При этом власти пояснили, что ходить в магазин и гулять пенсионеры смогут, также не будут бронировать их социальные карты. Пока режим самоизоляции установлен до 15 ноября.