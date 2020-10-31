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На Урале возобновили добычу изумрудов и бериллов. Впервые с момента развала СССР

На Урале возобновили добычу изумрудов и бериллов. Впервые с момента развала СССР
Автор фото: Донат Сорокин. Иллюстрация: ТАСС

Госкорпорация «Ростех» вложит в Свердловскую область порядка 21 млрд руб. Средства будут направлены на инвестпроект в Мариинском прииске, который вот уже 30 лет работает на заготовках времен СССР.

#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

На Мариинском прииске, одном из трех в мире и единственном в России месторождении изумрудов, впервые за 30 лет приступили к выработке и созданию изумрудно-бериллиевых блоков.

Как сообщили DK.RU в департаменте информполитики губернатора Свердловской области, это позволит добывать и обрабатывать драгоценные камни, начать реконструкцию шахт на прииске и реализовать бериллиевую программу. Бериллий — редкий металл, сплавы которого используются в авиационной и космической технике, ракетостроении и изготовлении ракетного топлива. Реализацией проекта займется дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — «РТ-Капитал», которой принадлежит прииск.

На этой неделе заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров и вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько посетили Мариинский прииск и обсудили реализацию антикризисной программы, которая предполагает реконструкцию подземного рудника, повышение уровня добычи и рост экономической эффективности предприятия.

До настоящего времени добыча изумрудов и бериллов велась в блоках, подготовленных в годы СССР. При сохранении существующих темпов этих объемов хватит не более чем на пять лет. Для планомерного наращивания производства назрела необходимость сконцентрировать силы на разведке и эксплуатации новых блоков. Это позволит обеспечить поселок Малышева [для которого Мариинский прииск является градообразующим, прим.ред.] работой на ближайшие 30–50 лет, — отметил Александр Назаров.

Вице-губернатор Бидонько, в свою очередь, отметил, что разработка Мариинского прииска привлечет в Свердловскую область дополнительные инвестиции — порядка 21 млрд руб., а также обеспечит создание новых рабочих мест.

Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тыс. тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов и более 5 тонн бериллов.

Автор: Андрей Широков
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