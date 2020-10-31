Советник генерального директора «УГМК-Холдинга» Алексей Рябцев покончил с собой

«Безусловно, это шок. Не хватает слов охарактеризовать то, что происходит сейчас в душе». Погиб управленец и банкир, чье имя связано с такими структурами, как «СКБ-Банк», «Сбербанк» и «Траст».

Информацию о гибели Алексея Рябцева подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:

Трагическая история, о которой идет речь, никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Я хорошо знал Алексея Юрьевича. Безусловно, это шок. Не хватает слов охарактеризовать то, что происходит сейчас в душе в связи со случившимся. <...> Выражаю искренние слова соболезнования родным, близким и всем, кто знаком с Алексеем Юрьевичем. А таких людей, поверьте, сотни, если не тысячи. Без помпезных и громких слов скажу, это был принципиальный, а когда требовала обстановка, достаточно строгий, но при этом одновременно и добрейшей души руководитель. Память о нем надолго останется в различных отраслях, в том числе среди тех, кто посвятил свою жизнь служению Отчизне, и в бизнес-сообществе. <...> В последнее время Алексей Юрьевич возглавлял Общественный совет при УМВД по Екатеринбургу. И на этот поприще он зарекомендовал себя с достойной стороны. Как известный и объективный общественник отстаивал интересы жителей столицы Среднего Урала и сотрудников ОВД (цитата по Znak.com).

Руководством городского гарнизона полиции принято решение об оказании помощи в организации похорон, отметил Горелых.

По предварительным данным, смерть наступила в пятницу, 30 октября, около 23.00, в результате самоубийства, со ссылкой на источники сообщили уральские СМИ. По данным источника газеты «Коммерсант», причиной стала затяжная болезнь:

С марта Алексей Юрьевич тяжело болел. В записке он написал, что больше не может выносить проблемы со здоровьем. В своей смерти он просил никого не винить.

В пресс-службе «УГМК-Холдинга» от комментариев отказались.

Алексей Рябцев родился 4 сентября 1964 г. Имеет два высших образования по специальностям «Металлургия и технология сварочного производства» и «Экономика и управление на предприятии». Работал зампредседателя правления «СКБ-Банка», председателем екатеринбургского «Сбербанка России», вице-президентом банка «Траст». В 2004 г. получил должность советника генерального директора «УГМК-Холдинга» и гендиректора «Инвестиционно-строительной компании „Верх-Исетская“», строившей отель «Хаятт» в Екатеринбурге. Рябцев являлся подполковником запаса ФСБ России.

Редакция DK.RU выражает соболезнования семье и близким Алексея Рябцева.

Добавим, это уже второе самоубийство уральских топ-менеджеров за этот месяц. Ранее стало известно о смерти предпринимателя Валерия Валова, который приходится дядей мэра Сухого Лога Романа Валова. Он пропал в начале октября, тело нашли только 23-го.

В период пандемии компания Валова «Спеццемстрой» накопила долги и стала увольнять людей — без выплаченных зарплат и пособий. Это повлекло за собой внимание контролирующих органов и прокуратуры. По данным Ura.ru, проблемы в бизнесе могли послужить причиной для суицида.