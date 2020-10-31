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Более 18 тыс. заболевших, проблемы с медицинским кислородом. Главное о Covid-19 за сутки

Более 18 тыс. заболевших, проблемы с медицинским кислородом. Главное о Covid-19 за сутки
Иллюстрация: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Второй день подряд в России выявляют более 18 тыс. новых случаев коронавируса. Нарастают и проблемы с медицинским кислородом: в Челябинске взорвалась кислородная станция возле больницы.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса, 334 летальных исхода, полностью выздоровели 14 854 человека, сообщил оперативный штаб. Всего зарегистрировано 1,618 млн заболевших, 27 990 умерших, 1 215 млн выздоровевших.

На Москву приходится 4952 заболевших, Санкт-Петербург — 854, Московскую область — 535, Нижегородскую — 397. Более 200 случаев Covid-19 зафиксировано также в Архангельской, Ростовской, Воронежской, Свердловской, Иркутской, Волгоградской и Ульяновской областях, в Красноярском, Хабаровском, Забайкальском и Алтайском краях, а также в республиках Коми, Крым и Бурятия. 

В больницах обостряется проблема с обеспечением медицинским кислородом, который используется при лечении коронавируса, сложности наблюдаются в более чем 20 регионах, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров. В субботу, 31 декабря, в челябинской больнице для коронавирусных больных взорвалась кислородная станция. Из больницы эвакуировали 158 человек, в результате отключения кислорода скончались два пациента, сказал челябинский прокурор Виталий Лопин. В городе введен режим ЧС, губернатор поручил проверить кислородное оборудование в больницах Челябинской области.

В Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 5 пациентов, лечившихся от коронавируса в МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону». Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», возможную причину их смерти следствие не уточняет. 

По данным источников «Интерфакса», в рамках уголовного дела проводятся обыски в администрации Ростова-на-Дону, управлении горздрава, областного Минздрава и по месту жительства экс-главы горздрава Надежды Левицкой
 
Ранее ростовские СМИ сообщали, что в больнице № 20 из-за нехватки кислорода умерли 13 пациентов с коронавирусом. Тогда администрация Ростова-на-Дону заявила, что информация не соответствует действительности, а глава горуправления здравоохранения утверждала, что проблем с поставкой кислорода в больницу не было. Но через неделю после публикаций глава управления здравоохранения Ростова-на-Дону была уволена, а министр здравоохранения региона ушла на пенсию.
Автор: Андрей Пермяков
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