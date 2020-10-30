Электронные ПТС, песочницы для бизнеса и быстрое получение детского пособия. ЗАКОНЫ ноября

С ноября в РФ вступают в силу законы, касающиеся каждого. Например, можно будет летать в большее число стран, а субсидии по ЖКХ получать очень быстро. И напомним: больше никаких кальянов в ресторане.

«Регуляторные песочницы» для предпринимателей

С 1 ноября в России появится особый режим для предпринимателей — «регуляторные песочницы». За счет особых условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, — выходить с ними на рынок.

Использование карты «Мир» все шире

С 1 ноября владельцы торговых агрегаторов с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год, использующие наличные расчеты с потребителем, должны начать принимать карты «Мир».

Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Маркировка шин

С 1 ноября в России вводится маркировка шин и покрышек. В систему обязательной маркировки товаров «Честный Знак» будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота.

Пособие на детей — быстрее и проще

Оформить документы для получения пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет станет проще. Сократится перечень документов, которые будет необходимо предоставить в государственные органы. Напомним, на такие пособия могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума.

За Федеральной пробирной палатой закрепят драгметаллы

За ведомством закрепляются полномочия по сбору госпошлин в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней.

Новости об оформлении ДТП и ПТС

Электронное извещение о произошедшем ДТП можно будет оформить в любом субъекте. Для этого все участники аварии должны быть должным образом зарегистрированы на портале госуслуг, а также иметь специальное приложение на смартфоне.

С 1 ноября автомобилистам страны перестанут выдавать ПТС в бумажном варианте, теперь они будут в электронном виде. Менять прежние, бумажные, ПТС пока не нужно.

Субсидии на ЖКХ пока без заявлений

Беззаявительная форма предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ решено продлить. Мера продлена до конца года из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией.

Отсрочка уплаты налогов — по заявлению

Завершается прием заявлений от лиц, которые хотят получить отсрочку уплаты налогов и сборов. У малого и среднего бизнеса есть время до 30 ноября подать соответствующие заявления в государственные органы.

Авиасообщение с другими странами все разнообразнее

Российская Федерация с ноября возобновляет прямое авиасообщение с рядом стран. Среди них Куба, Сербия, Япония. Обязательным условием для возобновления перелетов стала благополучная эпидемиологическая ситуация в этих странах.

Напомним, в пятницу, 30 октября, в России вступил в силу запрет на курение кальяна, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в кафе, барах и ресторанах.