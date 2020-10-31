Дело Артемия Кызласова передано в суд. Ему грозит срок до 15 лет

Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-главы ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова и бывшего замминистра по экономике региона Михаила Шилиманова.

Артемию Кызласову вменяется получение взятки должностным лицом через посредника с вымогательством и в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Михаил Шилиманов обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно УК РФ, преступления по ч. 6 ст. 290 «наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового».

Шилиманову может грозить штраф от 1 до 3 млн руб. или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

По версии следствия, Кызласов вымогал взятку в размере 13 млн руб. у бизнесмена Дмитрия Панова — подрядчика «Титановой долины», выполнявшего работы по проектированию ее территории. Он же предложил своему другу Михаилу Шилиманову стать посредником в передаче денег.

В феврале 2020 г. Панов, находясь в кафе БЦ «Высоцкий», где расположен офис «Титановой долины», передал обвиняемому взятку 30 тыс. руб. и муляжи денежных купюр примерно на 2,5 млн руб., что являлось частью оговоренной суммы. После передачи они были задержаны сотрудниками ФСБ.

Шилиманов согласился сотрудничать со следствием, рассчитывая на условный срок по другому резонансному делу — связанному с ЖК «Бухта Квинс», в рамках которого он обвиняется в мошенничестве со средствами пайщиков на 50 млн руб.

DK.RU подробно описывал события, последовавшие за задержанием топ-менеджера.

Любопытно, что между Дмитрием Пановым и новым руководством ОЭЗ тоже не складываются рабочие отношения. Стороны собираются подавать в суд друг на друга.