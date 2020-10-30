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Сын уральского олигарха вошел в число лучших менеджеров спортивного ритейла

Сын уральского олигарха вошел в число лучших менеджеров спортивного ритейла
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DL.RU

Тимофея Алтушкина отметили за то, как он развивает собственный магазин спортивной экипировки RCC Sport. Производством спортивной одежды Алтушкин-младший занялся по совету отца.

#ПРИЗНАНИЕ#АЛТУШКИНЫ#НОВОСТИ

Уральский предприниматель и основатель бренда RCC Sport Тимофей Алтушкин вошел в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии — 2020» по версии компании Wanta Group. Его отметили в номинации «Менеджер спортивного ритейла» за магазин спортивной экипировки, который открылся в 2019 г. Вместе с Тимофеем Алтушкиным номинированы генеральный директор сети магазинов «Спортмастер» Леонид Страхов и основатель экипировочного центра «Высшая Лига» Алексей Пшеничный.

Стоит отметить, что от Свердловской области было сразу девять кандидатов на попадание в топ-100, в том числе министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и руководитель дирекции Универсиады Александр Чернов, — сообщили в пресс-службе Wanta Group.

Помимо Тимофея Алтушкина, в рейтинг вошел генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников — он был отмечен в номинации «Новые имена в спортивном бизнесе». Также в списках есть президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, гендиректор Российского футбольного союза Александр Дюков и генсек Федерации бокса Умар Кремлев.

Как рассказывал DK.RU, первая коллекция RCC Sport была представлена в мае 2018 г. Линейку спортивной одежды Тимофей Алтушкин разработал по совету отца — председателя совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина. В тот момент в городе открылась Академия единоборств, идейным вдохновителем которой стал глава РМК:

Ко мне пришел отец и сказал: «Я хочу, чтобы ты сам зарабатывал. Есть идея отшить форму для спортсменов». В тот момент не то что бы испугался, я растерялся. Но старший брат, родители — все помогали. У меня никогда не было такого опыта, и я не знал, что делать. Да, я где-то подрабатывал по найму, но функции там были очень ограничены. А здесь — обширный простор для деятельности. Пробовал, искал. Понимаю, что изначально совершил большие ошибки, работая не с теми людьми, которые пытались меня обмануть — это касалось и денег, и некачественных вещей по очень высокой цене. Сейчас я более-менее в этом разбираюсь и стараюсь таких ошибок не повторять.

Направление развилось в отдельный бренд, и тогда у основателя появилась идея отойти от спортивной одежды в сторону более повседневной. 

В интервью нашему изданию Тимофей Алтушкин рассказывал, что принимает непосредственное участие в разработке дизайна, а затем конструктор отрисовывает модели:

Мы стараемся каждые 3-4 месяца производить новую коллекцию. Сейчас мы ушли в направление casual-одежды, и объем будет небольшой — чтобы посмотреть, насколько это зайдет и стоит ли в этом направлении двигаться.

Автор: Екатерина Тарханова
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