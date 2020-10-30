В России впервые более 18 тыс. случаев Covid-19. Люди закупаются впрок, боясь карантина

Всего в стране официально насчитывается 1,6 млн больных. Вскоре в Москве планируется начать вакцинацию всех желающих, а тем временем граждане снова начинают покупать необходимые товары ро запас.

18 283 новых случая коронавируса выявлено в России за последние сутки, 355 человек умерло, 14 519 полностью выздоровели, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано практически 1,6 млн заболевших, 27 656 умерших, 1,2 млн выздоровевших.

в Москве зафиксировано 5268 новых больных, Санкт-Петербурге — 801, Московской области — 524, Нижегородской — 401. Более 200 случаев также в Архангельской, Ростовской, Воронежской, Свердловской, Иркутской, Ульяновской и Томской областях, Красноярском, Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, а также в республиках Коми, Крым и Бурятия.

В ближайший месяц в Москве начнется массовая вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V», привиться смогут все желающие, сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу. Пока же «должного объема вакцины просто не поступило». Сейчас привиты только 2,5 тыс. человек из группы риска, это учителя и врачи. Из 40 тыс. участников пострегистрационных исследований вакцины привиты 20 тыс. человек, все они чувствуют себя хорошо, говорит Ракова.

Хотя накануне президент Владимир Путин сказал, что в России не планируется вводить общенациональный локдаун, как в ряде европейских стран, треть россиян готовятся к новым ограничениям и начали закупать впрок товары первой необходимости. Это следует из исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe. 12% респондентов начали закупать не только самые необходимые товары, но и другие — на случай закрытия непродовольственных магазинов. В целом после ввода ограничений осенью в российских регионах 51% опрошенных стали чаще делать покупки в своем районе, при этом 40% экономят и покупают только самое необходимое.