Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.10
78,86
92,60
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В России впервые более 18 тыс. случаев Covid-19. Люди закупаются впрок, боясь карантина

В России впервые более 18 тыс. случаев Covid-19. Люди закупаются впрок, боясь карантина
Автор фото: Engin Akyurt. Иллюстрация: Pixabay.com

Всего в стране официально насчитывается 1,6 млн больных. Вскоре в Москве планируется начать вакцинацию всех желающих, а тем временем граждане снова начинают покупать необходимые товары ро запас.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

18 283 новых случая коронавируса выявлено в России за последние сутки, 355 человек умерло, 14 519 полностью выздоровели, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано практически 1,6 млн заболевших, 27 656 умерших, 1,2 млн выздоровевших.

в Москве зафиксировано 5268 новых больных, Санкт-Петербурге — 801, Московской области — 524, Нижегородской — 401. Более 200 случаев также в Архангельской, Ростовской, Воронежской, Свердловской, Иркутской, Ульяновской и Томской областях, Красноярском, Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, а также в республиках Коми, Крым и Бурятия.

В ближайший месяц в Москве начнется массовая вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V», привиться смогут все желающие, сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу. Пока же «должного объема вакцины просто не поступило». Сейчас привиты только 2,5 тыс. человек из группы риска, это учителя и врачи. Из 40 тыс. участников пострегистрационных исследований вакцины привиты 20 тыс. человек, все они чувствуют себя хорошо, говорит Ракова.

Хотя накануне президент Владимир Путин сказал, что в России не планируется вводить общенациональный локдаун, как в ряде европейских стран, треть россиян готовятся к новым ограничениям и начали закупать впрок товары первой необходимости. Это следует из исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe. 12% респондентов начали закупать не только самые необходимые товары, но и другие — на случай закрытия непродовольственных магазинов. В целом после ввода ограничений осенью в российских регионах 51% опрошенных стали чаще делать покупки в своем районе, при этом 40% экономят и покупают только самое необходимое.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Остается только принять к сведению, что мы по факту перешли на шведскую модель по Covid»«Остается только принять к сведению, что мы по факту перешли на шведскую модель по Covid»
  • Ставка на бедность: X5 Retail Group запускает жесткий дискаунтерСтавка на бедность: X5 Retail Group запускает жесткий дискаунтер
  • В Екатеринбурге растет спрос на арендное жилье, а цены на него стоят на местеВ Екатеринбурге растет спрос на арендное жилье, а цены на него стоят на месте
  • Конец громкого корпоративного спора: Baring Vostok и Аветисян достигли мирового соглашенияКонец громкого корпоративного спора: Baring Vostok и Аветисян достигли мирового соглашения
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.