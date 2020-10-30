Глава Арбитражного суда Свердловской области досрочно уходит в отставку

Светлана Цветкова возглавляла арбитраж с 2011 г. , а в 2017 г. была назначена на новый срок. Следующего главу должен назначить Владимир Путин.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации удовлетворила заявление руководителя арбитражного суда Свердловской области Светланы Цветковой о прекращении полномочий, пишет ЕАН.

Соответствующее решение было принято на заседании коллегии, которое прошло в Москве в режиме видеоконференцсвязи.

Теперь ВККС должна объявить конкурс для определения кандидатуры председателя свердловского арбитража. Утверждать нового руководителя суда после одобрения ВККС будет президент РФ Владимир Путин.

До назначения нового руководителя исполнять обязанности свердловского арбитража должен кто-то из заместителей Светланы Цветковой. По данным официального сайта суда, их четверо: Станислав Сидоркин, Милана Сабирова, Илья Чураков, Елена Невмеруха.

Как рассказывал DK.RU, Светлана Цветкова является главой суда с июля 2011 г. В 2017 г. она повторно была назначена на шестилетний срок. Так что речь идет о досрочной отставке, так как ее полномочия истекают лишь в 2023 г. Ранее сообщалось, что Светлана Цветкова сама написала заявление об отставке.