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За долги родителей-банкротов суд сделал ответственными детей

За долги родителей-банкротов суд сделал ответственными детей
Автор фото: succo. Иллюстрация: Pixabay.com

Арбитражный суд вынес важное решение, которое ужесточает практику по делам о субсидиарной ответственности. По долгам банкротящейся компании привлекли не только контролирующих ее лиц, но и их детей.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Арбитражный суд Москвы 28 октября опубликовал решение о привлечении двух детей руководителя и собственника обанкротившегося компании «Альянс» Вадима Самыловских к субсидиарной ответственности на сумму 93,1 млн руб. Как пишет «Коммерсантъ», это первое такое решение в практике российского судопроизводства.

ФНС подала иск к семье предпринимателя в мае 2018 г.: по долгам компании к субсидиарной ответственности привлекли самого Вадима Самыловских и его жену Наталью Кириенко — ее признали соучастником схемы по уклонению «Альянса» от налогов и выводу активов. Детям ж родители в декабре 2017 г. передали восемь объектов недвижимости и два транспортных средства, уже после того, как «Альянс» был признан банкротом. По мнению ФНС, это имущество было куплено за счет средств, выведенных из компании.

Суды трех инстанций отказались привлечь детей к субсидиарной ответственности, но Верховный суд направив эпизод на новое рассмотрение. По его итогам было решено: тот факт, что дети не контролировали деятельность должника и не могут привлекаться за доведение компании до банкротства, «не исключает использования родителями личности детей в качестве инструмента для сокрытия принадлежащего им имущества от обращения взыскания по требованиям кредиторов». 

Таким образом, суд допустил, что отчуждение имущества в пользу детей является мнимой сделкой, а их способность содержать имущество не доказана. Сыновей предпринимателя привлекли к субсидиарной ответственности в размере кадастровой стоимости полученного имущества. Защита ответчиков считает, что суд подошел к делу слишком формально, и будет обжаловать его решение: неясно, почему ФНС решила привлечь детей к субсидиарной ответственности по долгам родителей, вместо того чтобы оспаривать сами сделки. 

Решение суда открывает «новые горизонты» в спорах о субсидиарке, считают юристы. «Случай привлечения к субсидиарной ответственности детей КДЛ теперь будет ориентиром для кредиторов»,— полагает Станислав Шибулкин из Vegas Lex. По его мнению, родители, которые осознают реальную опасность банкротства и вместе с тем передают имущество детям, злоупотребляют правом. Теперь, если дети не погасят долг, их самих могут признать банкротами, отмечают эксперты.

Автор: Андрей Пермяков
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