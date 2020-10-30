«Изолировать или вырвать». Волна терактов во Франции: что делать с радикальным исламом?

«Для фанатиков-исламистов нет разницы между карикатурами и церковью, между светской свободой слова и христианской проповедью». Что будет во Франции после ряда атак радикалов на мирных жителей.

29 октября во Франции произошло сразу несколько нападений исламистов на мирных граждан, в результате которых скончались несколько человек. В Ницце террорист напал на прихожан церкви Нотр-Дам: он убил 70-летнюю женщину, почти отрезав ей голову, 45-летнего служителя храма, еще одна женщина 40 лет успела выбежать из церкви, но скончалась от травм. Напавшего удалось задержать, им оказался беженец 1999 года рождения родом из Туниса, который приехал в Италию на остров Лампедуза и нелегально пробрался во Францию.

Позднее стало известно о нападении в Авиньоне: мужчина с ножом и пистолетом угрожал людям, его застрелили при задержании. Еще одно нападение произошло в Саудовской Аравии: в городе Джидда местный житель ранил охранника французского консульства, напавшего арестовали.

Цепочке атак предшествовало убийство учителя истории школы в пригороде Парижа Самюэля Пати 16 октября: 18-летний урожденный чеченец отрезал ему голову за то что тот показывал ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда, после публикации которых в 2015 г. в редакции журнала Charlie Hebdo произошел теракт. Президент Франции Эмманюэль Макрон после убийства пообещал усилить борьбу с радикальным исламизмом.

В четверг Макрон приехал в Ниццу, где пообещал , что страна сделает все возможное, чтобы защитить католиков от исламского терроризма: «На нас — вновь — нападают за наши ценности. За наш вкус к свободе. За эту возможность на нашей земле верить свободно и не уступать террору. И я говорю это сегодня вновь: мы ни в чем не уступим».

Несколько религиозных и государственных деятелей в ответ раскритиковали Макрона. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему следует проверить психику, после этого Франция отозвала своего посла из страны. В России против Макрона выступил президент Чечни Рамзан Кадыров, который осудил убийство учителя, но сказал, что тот, показывая карикатуры, сам спровоцировал нападение.

Вчера в администрации президента Эрдогана осудили теракт в Ницце, но призвали руководство Франции «избегать дальнейшей подстрекательской риторики в отношении мусульман».

Исламисты ищут главного врага: если раньше им был писатель Салман Рушди, потом – США и Израиль, то сейчас — Франция и ее Макрон, который поддержал идею карикатур, и сказал, что Франция будет создавать цивилизованный ислам, говорит Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru.

На религиозной карте это выглядит как заявка на ересь: Макрон создает секту и хочет подменить ей учение пророка. Объект нападения в Ницце (церковь) показывает, что для фанатиков-исламистов нет разницы между карикатурами и церковью, между Charlie Hebdo и христианством. Нет разницы между светской свободой слова и христианской проповедью, — рассказал эксперт в подкасте «Медузы».

Сейчас во Франции нарастает дискуссия о том, что как построить цивилизованный ислам: обсуждается контроль над радикальными имамами, частными религиозными школами для детей, контроль за людьми, которые, по данным спецслужб и МВД, склонны к террористической деятельности, говорит эксперт Института Европы РАН Сергей Федоров: «Речь о том, что надо изолировать или вообще вырвать с корнем радикальных исламистов, их влияние в стране».