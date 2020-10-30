Предприятие Ростеха на Урале запустило производство СИЗов для врачей

Ранее швейный цех завода сосредоточился на производстве защитных масок, теперь в ассортименте крупного завода защитные костюмы для медработников.

Серовский механический завод (входит в Ростех в составе АО «Технодинамика» — управляющей организации АО НПК «Техмаш») расширил производство средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба предприятия. Теперь швейный цех выпускает и одноразовые защитные комбинезоны.

Данные средства защиты изготавливаются из относительно тонкого материала — спанбонда плотностью 60 гр/м. Преимуществами этих изделий является легкость, воздухопроницаемость, отсутствие ворса. Кроме того, новые модели оснащены герметичной застежкой на молнии, что позволяет быстро надевать и снимать комбинезон. Для защиты головы предусмотрен капюшон, — рассказали на заводе.

Образец изделия

Сфера применения комбинезонов различна: медицина и фармацевтика, пищевая, дерево– и металлообрабатывающая промышленность, строительство, клининговые услуги и т. д. Стоимость одного комбинезона от 299 руб.

Ранее на заводе наладили производство защитных одноразовых масок. С апреля 2020 г. завод выпустил более 30 тыс. масок. Их производят из легкой хлопчатобумажной ткани полотняного плетения – мадаполама и двух слоев марли.

Как рассказывал DK.RU, во время первой волны коронавируса многие предприятия, которые вынуждены были остановить работу, задумались над выпуском защитных масок и защитных костюмов.

Тканевые маски начали отшивать швейный бренд «Чадолини», портновская мануфактура «SHISHKIN tailor manufacture» и другие.

Основная трудность, с которой сталкиваются швейные ателье при производстве масок, — отсутствие должных защитных свойств у тканевых изделий. Если в случае Дмитрия Шишкина фабрика может изготавливать маски из специальных тканей, подходящие для медицинских учреждений, то большая часть дизайнеров способна отшивать лишь обычные тканевые маски без особой степени защиты. Как говорил сооснователь и СЕО бренда 12storeez Иван Хохлов, для больниц такие изделия не подходят, зато их можно использовать в быту или раздавать волонтерам.