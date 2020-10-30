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Хотите одиночества и тишины? Это ваш иммунитет пробует вас спасти

Хотите одиночества и тишины? Это ваш иммунитет пробует вас спасти
Иллюстрация: pixabay.com

Состояние тела и поведение связаны, и связь эта двусторонняя. Понимая, что организм заболел, мозг включает режим изоляции. Это и хорошо, и плохо одновременно. Разбираемся.

#ЗДОРОВЬЕ#ЛАЙФХАКИ

Одиночество и тревога сказываются на работе иммунной системы. Но связь эта не односторонняя: появляется все больше доказательств того, что состояние нашего иммунитета влияет на поведение. О том, как организм защищает нас во время эпидемий, рассказывается в книге «Иммунитет» Дженна Маччиоки, вышедшей в издательстве «МИФ». Главное — в материале DK.RU.

Зачем иммунитету негатив

Психическое состояние и здоровье связаны двусторонней связью. Тело отзывается на все, что происходит в голове, мозг реагирует на состояние тела, например, при сильном иммунном ответе мозг получает сигнал изменить поведение.

Человек, заболевший гриппом, почти всегда чувствует себя подавленно и вяло, не хочет ни с кем общаться. Так организм защищает нас: мы становимся неактивными, и инфекция не распространяется слишком широко.

Интересно и то, что гнев связан с плохим самочувствием. В этом состоянии поведение иммунной системы меняется, в организме обостряется воспалительный процесс. С точки зрения эволюции эта эмоция предшествует открытому проявлению агрессии, а потому подготовка иммунитета к действию дает краткосрочное преимущество. Но когда гнев длится долго, начинаются проблемы: замедляются процессы восстановления и заживления.

Как работать с эмоциями во время болезни

Важно уметь справляться с негативными мыслями. Многим в этом хорошо помогает медитация, она хотя бы частично избавляет от ощущения, что вы все время под угрозой, это поддерживает иммунитет.

Сильные позитивные эмоции тоже благотворно влияют на работу иммунной системы. Исследования доказывают, что люди, имеющие увлечения, которые поднимают настроение и улучшают самочувствие (тай-цзи, рукоделие, искусство, дыхательные упражнения), быстрее справляются с инфекциями.

Доказано, что просмотр комедий или юмористических передач положительно сказывается на состоянии иммунной системы. Такие действия активируют клетки-убийцы, призванные бороться с вирусами.

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Когда одиночество становится опасным

Для человека принципиально важно быть частью социума, поддерживать контакты с другими людьми. Однако, согласно исследованиям, сегодня примерно 10% людей совершенно одиноки.

Как изоляция влияет на иммунитет? Организм начинает воспринимать это состояние как смертельную опасность: повышается активность симпатической нервной системы, отвечающей за реакцию «бей или беги», начинается воспаление, а обычный механизм контроля за ним не действует. Другими словами, если мозг замечает, что вы оказались в одиночестве, иммунные клетки воспринимают это как сигнал опасности и отключают систему противовирусной защиты. Это позволяет иммунной системе запустить агрессивную воспалительную реакцию. Со временем такие мнимые угрозы приводят к разбалансировке иммунитета из-за длительного медленно текущего воспаления, и это повышает риск развития уже вполне реальных болезней.

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Влияние стресса на здоровье

Стресс — врожденная физическая реакция на опасность. Он оказывает серьезное влияние на состояние всего организма, а потому по определению должен быть краткосрочным. Стресс возникает в результате конкретных событий — к примеру, в ту долю секунды, когда вы осознаете, что едва не попали под машину. В целом человек вполне приспособлен справляться с ним. При исчезновении угрозы уровень кортизола возвращается в норму и долгосрочного негативного влияния на иммунитет не оказывает.

Однако в современных условиях этот биологически обусловленный процесс реализуется иначе. В жизни каждого из нас много факторов стресса, причем не таких, с какими сталкивались наши предки. Реакция «бей или беги» возникает не только в связи с внешними рисками, но и из-за переживаемых нами эмоций, в частности страха или ощущения собственной неполноценности.

Чтобы стресс не причинял вреда здоровью, его нужно держать под контролем: давать себе возможность отдыхать, высыпаться, бывать на природе, заниматься спортом, обниматься с близкими.

Автор: Александра Клименко
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