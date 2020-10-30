«Процессы посыпались, как карточный домик». Как пережили кризис поставщики электроизоляции

«То, что раньше доставляли из-за границы авиацией в течение 14 дней, сейчас везут 2 месяца», — говорит Оксана Боброва, директор ООО «КЕХУ ЭЛЕКТРИК». И это не единственные трудности ковидного времени.

В колонке на DK.RU Оксана Боброва рассказала, как ее компания переживает коронакризис и какие инструменты господдержки стоит использовать, чтобы сохранить обороты и не потерять долю рынка.

— Мы с супругом основали свое дело, связанное с поставками электроизоляционных материалов, в 1994 году. За 20 лет прошли не один кризис. Но нынешний бьет все рекорды по трудностям. Кажется, что налаженные годами процессы рассыпаются, как карточный домик. Многие компании сокращают штат, снижается качество производственных процессов. Растягиваются сроки исполнения обязательств перед нами. Доставка товаров из-за границы с помощью авиации раньше занимала 14 дней, теперь ожидание составляет два месяца — поскольку приходится везти их наземным транспортом. И мы, в свою очередь, тоже вынуждены поставлять такую продукцию с задержками.

То заболели сотрудники предприятия, которое поставляет нам детали, то транспортные компании потеряли груз. Проблем с логистикой существенно прибавилось. Так, «Деловые линии» вместо того, чтобы разгрузиться в Екатеринбурге, увезли наш товар в Новосибирск. На его поиски ушло две недели.

Наша новая дилемма — трудности с поставками в Азербайджан из-за военных действий, которые сейчас ведутся между этой страной и Арменией. У нас заключен серьезный контракт по этому направлению, который тянет на весь наш годовой оборот. Но недавно фуру с грузом, который отправили в Азербайджан, развернули на границе. Якобы наша таможня запретила в рамках нового регламентирующего документа вывозить стеклоленту, которую мы всегда спокойно вывозили. Пришлось возвращать машину, решать этот вопрос. Поставку в итоге удалось осуществить, но на данный момент работа по Азербайджану приостановлена.

В первую волну пандемии мы, как и многие предприятия Екатеринбурга, ушли на удаленку. Какое-то время были запрещены даже перемещения по городу. Приходилось ездить на работу буквально нелегально. Ведь заводы, наши крупные заказчики, продолжали работать и потребность в электроизоляции оставалась не менее насущной, чем в прежние времена. Будут ли новые радикальные ограничения, неизвестно, но мы на всякий случай вновь перевели часть штата в режим «хоум-офис».

Никуда не делась долговая нагрузка. Чтобы ее минимизировать, направляем в дело личные средства: отложенные на ремонт квартиры, вырученные от продажи машины.

Весной я узнала, что Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), в котором у нас есть заем, разрешил своим заемщикам не платить проценты какое-то время. Это подействовало даже психологически, помогло немного выдохнуть. Появилось осознание, что малые предприятия не забыты.

Мы взаимодействуем с фондом с 2014 г. Неоднократно обращались за поддержкой, брали три льготных займа. И как только СОФПП ввел заем «Новый старт», решили им воспользоваться. Средства — 500 тыс. руб. — получили очень быстро, сделку закрыли в течение недели с момента обращения.

Если раньше для оформления приходилось ездить в МФЦ, проходить технико-экономический анализ, то сейчас все процедуры максимально упрощены. Ставка по программе «Новый старт» составила 2,125%. Сумма процентов по этому займу вышла всего 8210 руб. Важно и то, что в самые непростые месяцы долг можно не выплачивать: первые полгода платежи не начисляются, а проценты «нулевые».

Несмотря на скромную, казалось бы, сумму, эта помощь была для нас очень значимой. Полученные деньги позволили решить несколько текущих проблем: закрыть небольшую задолженность по аренде, закупить товар и выплатить зарплату сотрудникам, а в моей компании их 10.

Сегодняшняя ситуация нас многому учит. На складах создали небольшой запас, пока не произошло очередного скачка стоимости. Планируем начать участвовать в тендерах: небольшие размеры нашей компании позволяют устанавливать конкурентоспособные цены, а это один из главных залогов успеха в торгах. Хотим расширять сотрудничество с Казахстаном и Белоруссией. Я знаю, что у СОФПП есть поддержка экспортеров — размещение на зарубежных электронных торговых площадках. Планируем обратиться и к этому инструменту. Несмотря на трудности, нужно стараться работать лучше, искать новые возможности, в этом я вижу выход.