Ученые доказали: люди эволюционируют и сегодня. У нас стало меньше зубов и больше артерий

Изменения Homo Sapiens продолжаются и в XXI веке. Например, сегодня у детей нет зачатков зубов мудрости, сохраняется артерия, помогающая подвижности пальцев, а мозг... мозг становится меньше.

Ученые констатируют: человечество продолжает эволюционировать. Например, мы все чаще «теряем» зубы мудрости, но сохраняем артерию в предплечье. Какие изменения ждут современных людей, пишет «Коммерсантъ».

О том, что эволюция человека продолжается, заявили ученые из Австралии. Специалисты из университетов Нового Южного Уэльса и Аделаиды обнаружили заметные изменения в нашей кровеносной системе, произошедшие за относительно короткий период времени. Речь прежде всего о срединной артерии (она является продолжением плечевой артерии и снабжает кровью предплечье и кисть формирующегося плода), которая регрессирует примерно на 8-й неделе беременности (ее функцию затем выполняют лучевая и локтевая артерии). Уже в XVIII веке сообщалось о случаях, когда эта артерия сохранялась после рождения, а в течение XX века такие случаи превратились в устойчивую тенденцию, охватившую треть населения.

Ученые поясняют, что этот пример доказывает, что Homo Sapiens продолжают развитие. Это не полноценная эволюция, а микроэволюция. Доказывает ее и то, что сегодня у многих детей нет зачатков зубов мудрости, что связывают с изменениями в нашем рационе, где все меньше твердой пищи. Кроме того, наши лица становятся «короче», челюсти все меньше и, соответственно, меньше места для зубов.

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Также микроэволюцию доказывает то, что в XXI веке люди все чаще рождаются с расщеплением позвоночных дужек, дополнительными костями в мыщелках (выдающихся выступах костей), а также с аномальными сращениями косточек в ступнях.Парадоксальный факт обнародован и в Стэнфордском университете: оказывается, более чем за столетие, со второй половины XIX века, средняя температура нашего тела стала… ниже!

Известный британский генетик Стив Джонс из Университетского колледжа Лондона (UCL), однако, настаивает, что наша эволюция практически остановилась. В качестве аргументов он называет уменьшение детской смертности и постоянное смешение человеческой популяции, которое блокирует эволюционные изменения.

— 150 лет назад, когда Чарльз Дарвин предложил теорию естественного отбора, она была в новинку, ее можно и нужно было оспаривать,— говорит Александр Рубцов, заведующий научным отделом Дарвиновского музея (Москва).— Но сейчас появилась масса доказательств эволюции, это неоспоримый факт. То, что эволюция происходит,— это парадигма биологии. Можно дискутировать, каковы ее движущие силы. Но то, что она идет,— несомненно.

Микроэволюционные изменения, конечно, происходят относительно быстрее: например, меняется соотношение групп крови или, допустим, реже появляются зубы мудрости. Возможно, зубы мудрости у человека когда-нибудь и вовсе исчезнут. Или, к примеру, у нас уменьшается объем головного мозга. Предположу, что это как-то связано с дифференциацией общества, появлением новых профессий. Людям каменного века приходилось держать в голове весь объем знаний, от того, как сделать каменный нож, до того, как построить жилище. Сегодня знать все это каждому человеку уже не обязательно. Однако более глобальные перемены, например переход одного вида в другой, происходят дольше. На экскурсиях в музее меня часто спрашивают, почему обезьяны сейчас не превращаются в человека. Обычно я отвечаю: потому что это произошло только что — Homo sapiens появился всего 100 тысяч лет назад. С точки зрения эволюции — это мгновение. С точки зрения человека — вечность.

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Палеонтолог, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Журавлев предлагает вспомнить правило Черной королевы (отсылающее к «Алисе в Зазеркалье» и фразе: «…приходится бежать со всех ног, чтобы остаться на том же месте»). Этот принцип был некогда выдвинут американским эволюционистом Ли Ван Валеном, а его суть сводится к следующей формуле: «Чтобы выжить, нужно эволюционировать».

— Меняются условия среды, где мы живем, меняются наши привычки,— поясняет Андрей Журавлев. — Даже то, что сейчас появилось столько компьютерной техники, требует определенных навыков. Не случайно реинкарнация новой артерии может быть связана с подвижностью пальцев. В эру компьютеров и смартфонов совершенно очевидно, что наши пальцы должны быть более подвижны. Да, это лишь одна из версий, но лично мне она близка.

Ученые уже пытаются предположить, как мы будем выглядеть в будущем. Так, профессор биоинформатики Орхусского университета (Дания) Томас Майлунд, говорит:

— Возможно, на фоне перенаселенности планеты мы станем физически меньше, а нашим телам будет требоваться меньше энергии. На помощь мозгу, в свою очередь, придут имплантаты, позволяющие, к примеру, запоминать больше имен,— это уже вопрос не эволюции, а технологий.