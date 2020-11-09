Как решить задачу по маркировке воды, пива и слабоалкогольных напитков

Несколько десятков российских компаний, занимающихся выпуском напитков, подключились к эксперименту по маркировке продукции. Ранний старт позволит подготовиться к работе по новым требованиям.

Эксперимент по маркировке упакованной воды, пива и слабоалкогольных напитков стартовал в России с первого апреля 2020 года. Задачи, которые решает государство — уменьшение контрафакта и увеличение налоговой базы. Но главное маркировка позволит гарантировать покупателю, что напиток, который он приобретает, является подлинным.

Сами производители лечебно-столовой и минеральной воды отмечают: обязательная маркировка поможет очистить рынок от недобросовестных игроков и увеличить ежегодную валовую прибыль легальных производителей на 11 млрд рублей.

Надо отметить, производители напитков участвуют в эксперименте, во-первых, добровольно, во-вторых, не несут дополнительных финансовых затрат, в-третьих, могут это гарантированно позволит им ознакомиться с широким спектром ИТ-решений для маркировки и выбрать для себя оптимальный вариант.

Сама по себе система маркировки товара делится на две составляющие: аппаратную часть и программную. Часто в фокусе производителей напитков оказывается первая, хотя решающее значение для корректной работы имеет вторая.

Все хотят простых решений, но правда заключается в том, что на сегодняшний день готовых стандартных аппаратных решений просто нет. Но это не проблема. Современные технологии позволяют подобрать актуальное и экономически оправданное аппаратное решение для любого производителя напитков. Это как пошив костюма на заказ: не важно, какой у человека объем плеч, тали или длина рук. Правильно снятые мерки позволят мастеру сделать красивую одежду.

Программная часть системы маркировки, в принципе, может быть относительно простым ПО с ограниченным функционалом. Позволяющим генерировать коды и отправлять отчеты в ГИС «Честный знак». Но практика показала, что для корректной работы предприятия, выпускающего хотя бы 1000 единиц продукции в день нужно внедрять полнофункциональную Traсe&Trace систему, иначе затраты на разбор ошибок и синхронизацию данных быстро превзойдут экономию на дешевом решении.

В идеале Track&Trace решение должно базироваться на нескольких важных моментах:

Выбранное решение должно представлять собой единую систему, в которой могли бы органично сосуществовать сам производитель продукции, разработчик Track&Trace системы и регулятор ЦРПТ (Центра развития перспективных технологий, оператор национальной системы маркировки и отслеживания товаров, прим.ред.).

У предлагаемого Track&Trace решения должны быть открытые API-протоколы.

Стоимость технического решения должна быть экономически оправданной.

Далеко не у всех интеграторов есть подобные решения. Как правило, учесть и специфику отрасли, и требования законодательства, и вывести действительно комплексный продукт, способны лишь большие ИТ-компании, чьи решения могут справиться с контролем целостности данных на производстве и обеспечить обмен информацией с внедренными ERP, WMS, MES, SCADA системами и внешними контрагентами.

В качестве примера можно привести систему TraceWay, разработанную корпорацией Original Group. Это решение для производителей воды, пива и слабоалкогольных напитков, учитывающее специфики их бизнеса и развертываемое самим производителем «под ключ». Оно обеспечивает маркировку товара, проведение различных операций с продукцией (группировка, разгруппировка, перемещение, приемка, утилизация), формирование данных для выгрузки во внешние системы и т.д.

«Компания Original Group занимается созданием решений для маркировки с 2006 года. Наша система TraceWay представляет собой законченный работоспособный, глубоко настраиваемый продукт, который системно и индустриально решает задачу маркировки. В эксперименте по маркировке воды мы будем делать все с точки зрения прослеживаемости от момента производства до выбытия, по максимуму», — рассказывает Юлия Соловьева, финансовый директор инвестиционно-технологического холдинга Original Group.

Разработанная Original Group система TraceWay полностью соответствуют методическим рекомендациям оператора национальной системы «Честный ЗНАК», помогает оптимизировать производство, отследить операции между контрагентами и обладает гибкими настройками, что очень важно при работе с регуляторами, которым свойственно менять требования, применяемые к маркировке продукции.